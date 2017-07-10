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AKP'li belediyeden “Suriyeliler evine dönsün” diyen Demet Akalın'a hediye

"Hırsızlık, gasp, bıçaklama haberlerinden bıktık..."

10 Temmuz 2017 01:28

Demet Akalın'a, kısa bir süre önce Suriyeli sığınmacılara ilişkin tartışma konusu olan ifadelerine rağmen, Karamürsel'de katıldığı bir etkinliğin ardından AKP’li belediye başkanı İsmail Yıldırım tarafından hediye verildi.

Demet Akalın, Kocaeli'ye bağlı AKP’li Karamürsel Belediyesi'nin '4 Temmuz Karamürsel Kurtuluş Etkinliklerinin 96. Yılı' başlığıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında Karamürsel'de bir konser verdi.

OdaTV'nin haberine göre Akalın, tepki çeken ifadelerinin üzerinden henüz iki gün geçmiş olmasına rağmen, verdiği konserin ardından kendisine AKP'li Belediye Başkanı İsmail Yıldırım tarafından Karamürsel sepeti ve Karamürsel Kadırgası maketinin olduğu bir tablo hediye edildi.

Demet Akalın'ın Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacılarla ilgili "#SuriyelilerEvineDönsün kesinlikle sonuna kadar katılıyorum. Hırsızlık gasp bıçaklama haberlerinden bıktık!" ifadelerini kullandığı ve ırkçı söylem içeren mesajı, tepki çekmişti.

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