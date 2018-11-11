AKP'li belediyeden ‘seçim yatırımı': 8 bin adet 200 liralık alışveriş kartı alımı için ihale

Kocaeli’de AKP’li Gebze Belediyesi’nin yerel seçimlere 4 ay kala 8 bin adet 200 liralık alışveriş kartı için ihale açtığı ortaya çıktı. Kentteki muhalefet partileri, ihaleyi ‘seçim yatırımı’ olarak nitelendirdi.

Sözcü’den Uğur Enç’in haberine göre Kocaeli’nin en büyük ilçe belediyesi olan AKP'li Gebze Belediyesi 4 Aralık Salı günü, yerel seçimlerden sadece 4 ay önce 8 bin adet alışveriş kartı satın alacak. Alışveriş kartları, bir dönem oldukça yaygın olan ‘yardım kolileri’ ile aynı işlevi görüyor. Her birinde 200 lira yüklü olacak olan kartlar ilçe genelinde Ademyavuz, Yavuzselim, Cumhuriyet, Hürriyet, Mimarsinan, Ulus ve Beylikbağı mahallelerinde en az 15 markette geçerli olacak.

Belediye ilk etapta 8 bin kart için minimum 1 milyon 600 bin lira ödeme yapacak. İhtiyaç halinde söz konusu kartlara yeniden yükleme yapılabilecek.