AKP'li belediyeden Ajda Pekkan şarkılarına yasak

T24-Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen konserde, Ajda Pekkan'ın içinde 'sarhoş' ve 'meyhane' kelimeleri geçen iki şarkısına yasak getirildiği belirtildi.





Egemen Bağış ın eşi Beyhan Bağış ın, Şişli'deki darülaceze de verdiği iftara Hahambaşı İsak Haleva ve sanatçı Ajda Pekkan da katıldı.



Fatih Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan ‘Ali Akcan ve Arkadaşları’nın konseri, ‘Ramazan ruhuna uygun olmayan’ şarkılar barındırdığı gerekçesiyle iptal edildi.

Ali Akcan, Facebook üzerinden yazdığı bir yazıda, Ajda Pekkan’ın iki şarkısının konser öncesi repertuvardan çıkarılarak konserin iptal edildiğini belirtti.

Ali Akcan tarafından paylaşılan yazı şu şekilde:

''Bilindiği üzere 22 Ağustos 2011'de Fatih belediyesi, Sultanahmet meydanında 22:30'da "Ali Akcan ve Arkadaşları" olarak konsere çıkacaktık, Erdi, Caner, Levent ve ben konser alanına gittik, enstrümanlarımızın ve mikrofonlarımızın sounduna baktık ve Ayla Dikmen'in "Anlamazdın" şarkısının yarısını söyledik, sound güzeldi, tamam dedik, kestik ve mikrofonda "devamı konserimizin başlama saati, 10:30'da dedik" kulise geçtik. Bu güzel konser için 16 şarkı seçmiştik ve konser alanında yaklaşık 1000 kişi vardı... Ve az sonra organizasyondan Mehmet isimli biri geldi, repertuvarı görmek istedi, ben de verdim kendisine, bir kaç dakika sonra bu kişi yanımıza geldi!

Ajda Pekkkan'ın 1973 yılında söylediği "Kimler geldi kimler geçti" şarkısında ki "Bilmem ki bu akşam sen de bir hoş musun içmeden hatıralardan SARHOŞ MUSUN" kelimesinin "Ramazan ayına uygun olmadığı" gerekçesiyle repertuvardan çıkarılmasını istedi, biz de "tamam, sorun değil, madem öyle bir hassasiyetiniz var, çıkaralım" dedik, "ayrıca bir şarkıyı daha çıkarın dediler" O da yine Ajda Pekkkan'ın ( Ve Grup Gündoğarken'in) 1987 yılında söylediği bir şarkı "Sen benim şarkılarımsın"dı.

Bunları şarkıları sahnede okumayın dediler, buna da "peki" dedik, çünkü repertuvarımızda oldukça şarkı vardı, yerine başka şeyler söyleyebilirdik. Aradan 5-10 Dakika geçti, ve bizim konserimizin İPTAL edildiği söylendi...

Şimdi "Ali Akcan ve Arkadaşları" olarak şunu sormak istiyoruz?

AKP'li belediye neyin peşinde? Kendileri gibi düşünmeyen sanatçılardan, sokak müzisyenlerinden, şarkılardan neden rahatsız, "SARHOŞ" ve "MEYHANE" sözleri artık yasak mı? Ajda Pekkan şarkıları da mı artık yasak?''





'İlk kez sansüre uğradık’



Ali Akcan Gazeteport’a yaptığı açıklamada, daha önceleri de Beyoğlu Belediyesi’nin düzenlediği konserlere çıktıklarını, takım tramvayında çaldıklarını ve hiç bu tarzda bir sansürle karşılaşmadıklarını belirtti. Akcan, konserin bir haftadır anons ve afişlerle duyurusunun yapıldığını, son anda bu tarzda bir müdahaleyle karşılaşmalarının kendilerinde şaşkınlık yarattıklarını belirtti. Akcan, repertuvarlarını hazırlarken Ramazan’ın ruhuna uygun olmasına özen gösterdiklerini fakat yine de yaranamadıklarını sözlerine ekledi.





‘Pop müziği ramazan ruhuna uygun değil'



Fatih Belediyesi yetkilileri tarafından Gazeteport’a yapılan açıklamada, programda yer alan İhsan Gündoğdu’nun konserinin son anda iptal olduğu ve onun yerine organizasyon şirketi tarafından Ali Akcan ve Arkadaşları’nın görevlendirildiği bildirildi.

Belediyenin aylık Ramazan programı çerçevesinde Türk halk müziği, sanat müziği, tasavvuf müziği ve klasik müzik türlerinin yer aldığı ve pop müziğin Ramazan ruhuna uygun olmamasından dolayı tercih edilmediği kaydedildi. Organizasyon şirketi tarafından Belediyeye haber verilmeksizin Ali Akcan ve Arkadaşları’nın görevlendirildiği belirtilerek Akcan’ın repertuvarının Sultanahmet konseptine uygun olmayacağından dolayı konserin iptal edildiği dile getirildi. Yanlışlığın aradaki firmadan kaynaklandığı, sorunun Ajda Pekkan şarkılarının olmadığı belirtildi.



