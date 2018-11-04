AKP'li Belediyede rakamlar hayali, ödemeler gerçek

Sayıştay raporunda AKP’li Arnavutköy Belediyesi’nin düzenlediği Anneler Günü, Camiler Haftası, Toplu Nikah Töreni ve gezilerle ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı. Söz konusu etkinlikler hiç yapılmamış ya da eksik yapılmış olmasına rağmen firmalara eksiksiz para ödendi. Öte yandan Çanakkale gezisine 5 bin Bursa gezisine 10 bin kişi götürüleceği, yol, yemek ve kahvaltı verileceği taahhüt altına alındığı halde, Çanakkale gezisine 117 kişi, Bursa gezisine ise 648 kişi götürülüp, yüklenici firmaya ise Çanakkale gezisi için 5 bin, Bursa gezisi için de 10 bin kişilik hakediş ödendiği kaydedildi.

İstanbul'da, AKP'li Arnavutköy Belediyesi'nce düzenlenen Anneler Günü, Camiler Haftası, Toplu Nikah ve Sünnet Töreni, Öğretmenler Günü, Bursa ve Boğaz gezilerinde, işler hiç yapılmamış ya da eksik yapılmış olmasına rağmen firmalara eksiksiz para ödendiği bildirildi. Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, 'Konser verdi' denilen yerlerde sanatçıların hiç konser vermediği, 10 bin kişi katılmış gibi gösterilen Bursa gezisine ise 648 kişinin gittiği belirlendi. Sayıştay raporuna göre belediyede şu olaylar saptandı:

Anneler günü: İki ünlü sanatçı tarafından 14 Mayıs 2017 tarihinde Hadımköy TOKİ İlkokulu salonunda konser verildiği belirtilmiş, ancak, herhangi bir video kaydı veya fotoğraf sunulmamıştır. Bunun üzerine Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bilgi istenilmiş, herhangi bir okulda, belediye tarafından konser organizasyonu yapılmadığı belirtilmiştir.

Sünnet Çocuğu: İki ünlü sanatçının Arnavutköy Kozlar Parkı'nda 09 Eylül 2017'de konser verdiği, etkinlik kapsamında 501 çocuğun sünnet ettirilerek, sünnet kıyafeti verildiği belirtilmiştir. Yapılan incelemede, 501 isimden 15'inin mükerrer olduğu, konsere ilişkin ibraz edilen fotoğrafların da 28 Haziran 2013'de Arnavutköy Belediyesi'nin Kültür Sanat Festivali'ne ait olduğu değerlendirilmiştir.

Öğretmenler günü: Öğretmenler Günü'nde 4 yıldızlı bir otelde bin 500 kişilik bir yemek tertiplendiği, 2 ünlü sanatçı tarafından konser verildiği belirtilmektedir. Yapılan incelemede etkinliğin belediyeye ait kültür merkezinde yapıldığı, ünlü sanatçılar yerine de 2 öğretmenin konser verdiği tespit edilmiştir. Yüklenici firmaya ise maliyetteki eksilişe rağmen noksansız ödeme yapılmıştır.

Cami haftası: Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliğinde, belediyeye ait kültür merkezinde açık büfe kahvaltı verildiği ve 160 kişilik yer ayrıldığı tespit edilmiştir. Ancak bu etkinlikte 5 bin kişilik köpük tabakta etli pilav, tatlı ve içecek dağıtımı yapıldığı bildirilmiş, herhangi bir bilgi, belge, fotoğraf veya video kaydına rastlanmamış, yüklenici firmaya ise eksiksiz ödeme yapılmıştır.

Gelin başı: Toplu Nikâh etkinliğinde sözleşmeye göre 30 çiftin nikâhının kıyılıp, klasik model araç sağlanıp, gelin başının yüklenici tarafından karşılanacağı ve 2 ünlü sanatçı getirileceği ifade edilmiştir. Konsere ilişkin bir video kaydı ibraz edilmemiş, gelin başı belediyeye ait kadın kültür merkezince yapılmış, yüklenici tarafından karşılanması gereken maliyeti Belediye üstlenmiştir.

10 bin kişilik gezi: Çanakkale gezisine 5 bin Bursa gezisine 10 bin kişi götürüleceği, yol, yemek ve kahvaltı verileceği taahhüt altına alınmıştır. Çanakkale gezisine 117 kişi, Bursa gezisine ise 648 kişi götürülmüştür. Yüklenici firmaya ise Çanakkale gezisi için 5 bin, Bursa gezisi için de 10 bin kişilik hakediş ödenmiştir.

Bogaz turu: Boğaz gezilerine 10 ayrı sefer ve her sefere en az 500 kişinin katılıp, öğle yemeği sunulacağı, 10 bin adet su, 5 bin adet meyve suyu verileceği hüküm altına alınmıştır. Ancak gezi için tahsis edilen gemi en fazla 127 kişidir. 4 saat süren gezi için 6 sefer yapılsa bile günde en fazla 762 kişi taşınacaktır. 5 günde en fazla 3810 kişinin geziye katılabileceği görülmektedir.