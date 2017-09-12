AKP’li belediye yeşil alanı imar planından çıkardı!

Gaziantep Yamaçtepe Mahallesi’nin imar planında lise alanı olarak 20 bin metrekare alan ve yeşil alan olarak görülen 8 bin metrekare alan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Şahinbey Belediyesi’nin AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla kaldırıldı.

Konuya dair Evrensel’den İnanç Yıldız’a bilgi veren CHP Şahinbey Belediyesi Meclis Üyesi Uğur Kalkan, “AKP’li belediyeler yeşil alana planda dahi tahammül edemiyor. Aynı bölgede olması gerekirken Kızılhisar Mahallesi’nden sadece eğitim için alan tahsis edildi. Yeşil alan arada yutuldu. Söz konusu değişiklikle ilgili göstermelik ve soyut bir kavram olarak ‘Gaziantep Üniversitesi Talebi’ gerekçe gösterildi. Bu raporu teknik ve hukuki yönden kabul etmek mümkün değildir” dedi.

Planlama şehircilik esaslarına aykırı

Bu durumun planlama ilkelerine ve şehircilik esaslarına aykırı bir gerekçe olduğunu belirten Kalkan, “Danıştay’ın bilimsel gerekçelere dayanmayan bir çok planı iptal ettiği gün gibi aşikardır. Bunun yanı sıra kaldırılan eğitim tesis Alanı Yamaçtepe Bölgesi ada 181’de yer alırken, eş değer alan olarak gösterilen alan Kızılhisar Bölgesi ada 714’de yer almaktadır. Yönetmeliği göre eğitim alanının yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre uygulama etabı veya bölge içinde kalması,yaya erişim mesafesinin dikkate alınması zorunludur denilmektedir. Yapılan değişiklik bu yönetmeliğe de aykırıdır. Söz konusu değişiklik ile 8000 metrekare yeşil alan gelişigüzel şekilde kaldırılmıştır. Bu da yine yönetmeliğin, yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz kuralına da açıkça aykırıdır” açıklaması yaptı.

Değişiklikte kamu yararı yok

Yapılan değişiklikte herhangi bir kamu yararında olmadığını dile getiren Kalkan, “Ben yaptım oldu mantığı ile plan değişikliği yapılmıştır . Daha önce yine bu mantıkla yapılan bir çok değişiklik mahkeme tarafından iptal edilmiştir. Daha önceki ay Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi ve benim açtığım davada Binevler Mahallesi’nde yapılan plan değişikliği iptal edilmiştir. Yine o bölgede de okul alanı ve yeşil alan azaltılmıştı. Geçen ay meclis gündeminde üç, bu ay bir iptal kararı meclis gündemine geldi. Mahkeme kararlarından ders çıkarmak yerine kendi bildiklerini okumaya devam ediyorlar. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nu böylesine önemli kararların olduğu meclis toplantılarında göremiyoruz. Belediyeden daha önemli işleri var demek ki. Mahkemenin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Şahinbey Belediyesi aleyhine verdiği en son iptal kararına baktığımız zaman, Şahinbey Belediye’sinin savunma dilekçesini süresinde ver(e)mediğini görüyoruz. Madem bir değişiklik yapıyorsunuz;bu değişikliğin arkasında durun ve savunmanızı süresi içinde verin” dedi. Kalkan, “İtirazımızı da yapacağız, grup olarak bu maddenin iptali için de hukuki mücadele edeceğiz” diye konuştu.