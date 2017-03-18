AKP'li belediye Türk bayrağını indirip, Osmanlı bayrağı astı

Bursa’nın AKP’li Karacabey Belediyesi, Soğan Pazarı girişi'ndeki Türk bayrağını indirip, yerine Osmanlı Bayrağı astı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu bazı ziyaretler için Bursa’nın Karacabey ilçesine gitti. Bakan Müezzinoğlu'nun güzergâhı üstünde olan Soğan Pazarı’nda ise bayrak krizi yaşandı.

AKP’li belediyenin, Soğan Pazarı'ndaki Türk bayrağını indirip yerine Osmanlı bayrağı asması Karacabey halkı tarafından büyük tepkiyle karşılanırken, yaşanan olay Halk TV canlı yayınında şöyle değerlendirildi: