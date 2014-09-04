AKP'li belediye, Saadet Partisi'nin Filistin standını yıktı

Esenler Belediyesi zabıtalarının Saadet Partisi’nin kurduğu Filistin ve Doğu Türkistan standını dağıtması üzerine Milli Görüş’ün yayın organı Milli Gazete’de yer alan haberde, "Ne zorunuza gitti hatim okunması mı, yoksa Filistin ve Doğu Türkistan davasına sahip çıkılması mı?.. Esenler Meydanı değil de sanki Batı Şeria... Mescid-i Aksa resimleri yerlerde.." ifadelerine yer verildi.

AKP’li Esenler Belediyesi zabıtaları, Saadet Partisi’nin kurduğu Filistin ve Doğu Türkistan standını dağıttı.

Saadet Partisi stant açmak için tüm yasal izinlerin alındığını belirtirken, Milli Görüş’ün yayın organı Milli Gazete de Esenler Belediyesi’ne bugünkü (4 Eylül 2014) nüshasında manşetten yanıt verdi.

Milli Gazete’de yer alan, “Çok yazık!” başlıklı haber şöyle:

‘Çok yazık!’

Ne zorunuza gitti, hatim okunması mı, yoksa Filistin ve Doğu Türkistan davasına sahip çıkılması mı?.. Esenler Meydanı değil de sanki Batı Şeria Mescid-i Aksa resimleri yerlerde.

Dünyadaki zulme ses çıkaramıyorsunuz bari sesini yükseltenlere saldırmayın… İslam ülkeleri zulüm altında inim inim inlerken eli kolu bağlı duranlar, bırakın ses çıkarmayı zulme karşı haykıranlara karşı bile tahammül edemiyorlar… Saadet Partisi Esenler ilçe teşkilatı İslam coğrafyalarında yaşanan zulme dikkat çekmek; Doğu Türkistan, Filistin ve diğer İslam coğrafyalarında şehit düşen kardeşlerimiz için hatim kampanyası için Esenler Meydanı’nda stant açtı. Gerekli tüm izinler alınmasına rağmen Esenler Belediyesi yetkilileri Saadet Partisi’nin açtığı stant ve resim sergisini insanları tartaklayarak yıktı.

Filistin Ve Doğu Türkistan Pankartları Parçalandı Ayet Yazan Stantlar Yıkıldı

Gerekli tüm izinlerin alınmasına rağmen alanda bulunan Saadet Partilileri sürekli taciz eden Esenler Belediyesi zabıta ekipleri alanın terk edilmesi gerektiğini söyleyerek meydanda bulunan ve üzerinde ayetlerin yazdığı stantları zorbalıkla yıktı. Yıkım esnasında stant ve sergide bulunan Filistin, Doğu Türkistan ve Mescid-i Aksa’nın bulunduğu resim ve pankartlar da zabıta ekipleri tarafından parçalanıp yerlere atıldı. Yaşanan olay karşısında çevre esnafı zabıta ekiplerine tepki göstererek, “Neden stantları yıkıyorsunuz ki, zulme karşı da mı insanlar ses çıkarmasın” diye serzenişte bulundu.

Saadet Partisi’nden açıklama:

Tüm yasal izinleri aldık

Geçtiğimiz gün yaşanan zabıta zorbalığın ardından Saadet Partisi Esenler ilçe Teşkilatı’ndan basın açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, “Malumunuz olduğu üzeri Türk siyasi hayatında 45 yıldır milletimize ve insanlığa en kıymetli hizmetleri yapan Milli Görüş hareketimiz ve onun tek temsilcisi olan Saadet Partisi olarak dünya Müslümanlarının ve mazlumların yanında yer almak ve onlara karşı yapılan zulümlere dikkat çekmek üzere bir program tertipledik. Programın uygulanmasıyla alakalı Esenler Mülki Amirliği olan Kaymakamlığa, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ve İstanbul Valiliği Dernekler Masası’na yasal her türlü yazışmalarımızı tamamladık. Bu yasal sorumluluklarımızı yerine getirmiş olmamıza rağmen hiçbir kanuni yetkisi olmayan Esenler Belediyesi, zabıta gücünü kullanarak programımıza engel oldu” denildi.

Kimin Adamısınız

Dünyadaki zulme ses çıkaramıyorsunuz bari sesini yükseltenlere saldırmayın… İslam ülkeleri zulüm altında inim inim inlerken eli kolu bağlı duranlar, bırakın ses çıkarmayı zulme karşı haykıranlara karşı bile tahammül edemiyorlar… Saadet Partisi Esenler ilçe teşkilatı İslam coğrafyalarda yaşanan zulme dikkat çekmek; Doğu Türkistan, Filistin ve diğer İslam coğrafyalarında şehit düşen kardeşlerimiz için hatım kampanyası için Esenler Meydanı’nda stant açtı. Gerekli tüm izinler alınmasına rağmen ümmet bilincinden yoksun Esenler belediye yetkilileri Saadet Partisinin açtığı stant ve resim sergisini insanları tartaklayarak yıktı.

Filistin Ve Doğu Türkistan

Pankartları Parçalandı

Gerekli tüm izinlerin alınmasına rağmen, alanda bulunan Saadet Partilileri sürekli taciz eden Esenler Belediyesi zabıta ekipleri alanın terk edilmesi gerektiği söyleyerek meydanda bulunan ve üzerinde Ayetlerin yazdığı stantları zorbalıkla yıktı. Yıkım esnasında stant ve sergide bulunan Filistin, Doğu Türkistan ve Mescid-i Aksa’nın bulunduğu resim ve pankartları da zabıta ekipleri tarafından parçalanıp yerlere atıldı. Yaşanan olay karşısında çevre esnafı zabıta ekiplerine tepki verirken neden stantları yıkıyorsunuz ki zulme karşı da mı insanlar ses çıkarmasın diye serzenişte bulundular.

“Neye uğradığımızı şaşırdık”

Saadet Partisi Esenler İlçe Başkanı Tuğrul Yalçınkaya stant açılması için gerekli tüm izinlerin alındığını söyledi. Yalçınkaya, yaşananları şöyle anlattı: “Programımızın başlamasıyla birlikte Esenler belediyesi zabıta ekipleri bizim alanda program yapamayacağımızı söylediler. Bu süreç birkaç saat sürdü. Daha sonra Esenler belediye başkan yardımcısı geldi. Ahlaki olmayan bir tavırla stantları kaldırmamızı söyledi. Bizde böyle bir kanuni haklarının olmadığını söyledik. ‘Siz kaldırmazsanız biz zorla kaldıracağız’ diyerek bizi resmen tehdit etti. Zabıtaya ‘Bir avuç insandan mı korkuyorsunuz?’ demesinin ardından bir anda neye uğradığımızı şaşırdık. Standımıza saldırarak, bazılarını kırarak hatta bazı arkadaşlarımızı darp ederek stantta kullandığımız pankart ve resimleri parçaladılar.”

Tüm Yasal İzinleri Aldık

Geçtiğimiz gün yaşanan zabıta zorbalığın ardından Saadet Partisi Esenler ilçe Teşkilatı’ndan basın açıklaması geldi. Yapılan açıklamada “Malumunuz olduğu üzeri Türk siyasi hayatında 45 yıldır milletimize ve insanlığa en kıymetli hizmetleri yapan Milli Görüş hareketimiz ve onun tek temsilcisi olan Saadet Partisi olarak dünya Müslümanlarının ve mazlumlarının yanında yer almak ve onlara karşı yapılan zulümlere dikkat çekmek üzere bir program tertipledik. Programın uygulanmasıyla alakalı Esenler Mülki Amirliği olan Kaymakamlığa, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ve İstanbul Valiliği Dernekler Masasına yasal her türlü yazışmalarımızı tamamladık. Bu yasal sorumluluklarımızı yerine getirmiş olmamıza rağmen hiçbir kanuni yetkisi olmayan Esenler Belediye’si, zabıta gücünü kullanarak programımıza engel oldu” deniliyor.

Milli Görüş’ü Korku Ve Tehditle Sindiremezsiniz

Basın açıklamasının devamı ise şöyle: “Programımıza engel olmaları konusunda bir yetkilerinin olmadığını kanunlar çerçevesinde bir faaliyet düzenlediğimizi defalarca Esenler Belediye Başkanı ve zabıtadan sorumlu Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Çetinkaya’ya iletmemize rağmen, Çetinkaya zabıtaya ekiplerine bir avuç insandan mı korkuyorsunuz! Toplayın atın bunları buradan diyerek talimat vermesiyle yaklaşık 50- 60 kadar zabıta ekibi ve kim olduğu belli olmayan birkaç kendini bilmez kişi üzerlerinde ayet ve hadislerin bulunduğu resimleri yerlere atıp stantlarımızı parçalayarak resimlere el koydu. Bu arada zabıtalar birkaç kardeşimizi de darp etti. Tüm insanlığın saadet ve huzuru için yıllardır mücadele eden Milli Görüş hareketi ve onun temsilcisi olan Saadet Partisi olarak kamu düzenine en fazla hassasiyet gösteren partiyiz. Fakat üzülerek şunu ifade etmeliyim ki bugün yaşanan bu üzücü olay gösteriyor ki kamu düzeni belediyedeki kamu görevlileri tarafından bozulmaktadır. Bu anlayış ancak esenlerimize en büyük zararı verir. Korku ve tehditle sindirilip yok edilemeyecek bir hareket varsa buda Milli Görüş hareketi ve saadet partisidir. Şunu da tüm kamuoyuyla paylaşmak isteriz ki söz konusu faaliyetimiz ve bundan sonraki faaliyetlerimizde yasalardan kaynaklanan bütün haklarımızı hiç bir güçten korkmadan ve çekinmeden kullanmaya devam edeceğiz. Tekraren belirtmek isterim ki tek hedefimiz dini, dili ve ırkı ne olursa olsun bütün dünya mazlumlarının yanında yer alan saadet partisi olarak bu davamızdan ve bu inancımızdan zerre kadar taviz vermeyeceğiz.”

Çok sayın başkan…

Millî Gazete olarak bugüne kadar Filistin’de İsrail vahşetini, Doğu Türkistan’da Çin zulmünü, Çeçenistan’da Rus postallarını, Bangladeş’te kurulan darağaçlarını, Arakan’da Budistlerin insanlık dışı soykırımını, Mısır’da Rabia’yı kana bulayan zihniyeti, Bosna’da Sırp kasaplığını, Irak, Afganistan, Libya işgallerini manşetlerimize taşımayı vazife bildik. Ümmet olmanın, yani etle tırnak gibi olmanın gereğini hiç düşünmeden; korkmadan, çekinmeden haykırdık. Dünya üzerinde bu kadar mezalim yaşanırken İstanbul’umuzda yanıbaşımızda böyle bir olay yaşanacağını ve bizim de bunu manşete taşımak zorunda kalacağımızı hiç düşünmemiştik. Yer: Esenler meydanı… Program: Doğu Türkistan ve Gazze… Saadet Partisi yine kendine yakışanı yapmış; açtığı fotoğraf sergisiyle zalimin zulmünü, mazlumun gözyaşını Esenler meydanına taşımıştı… Unutulmaması unutturulmaması için gereken yapılıyordu… “Alçak koltuk”ta verilmiş talimatla “Meydan”a gelen zabıta Esenler meydanını, sergilenen zulüm fotoğraflarına çevirdi. “Müslümanlar kardeştir” yüreğiyle tarafını belli eden gençler tartaklandı, üzerinde ayetler yazılı pankartlar ayaklar altında çiğnendi. Artık bunları CHP zihniyeti bile yapmıyor. İşte sözün bittiği yer burası! Başardın çok sayın Başkan!.. Hesaplaşmanı kendince yaptın! Şimdi neyi başardığını (!) otur bir daha düşün!...