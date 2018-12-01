AKP'li belediye meclis üyesinden kırık ehliyetine ceza yazılan akademisyene: Fazlasıyla basın cezayı bu cazgıra

İstanbul Üsküdar Belediyesi’nin AKP’li Belediye Meclis Üyesi Ahmet Tokkan'ın, ehliyeti kırık olduğu gerekçesiyle trafik polislerinin ceza yazdığı Haliç Üniversitesi Strateji ve İş Geliştirme Daire Başkanı Özlem Atan Tarlacı'yla ilgili "Fazlasıyla basın cezayı bu cazgıra" dediği ortaya çıktı.

İstanbul Balat'ta trafik polisleri tarafından ehliyeti olmadığı için ceza yazıldığı ve buna tepki göstererek bağırdığı belirtilen Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Özlem Atan Tarlacı ehliyetinin kırık olduğu gerekçesiyle ceza yazılmasına tepki gösterdiği ortaya çıkmıştı.

AKP’li Belediye Meclis Üyesi Ahmet Tokkan, Sabah gazetesinin konuyla ilgili Twitter'da paylaşılan haberine "Fazlasıyla basın cezayı bu cazgıra" diye yorum yaptı.

Tokkan'ın bu yorumu sosyal medyada tepki topladı.

HDP'den TİP'e geçen Hatay Milletvekili Barış Atay, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e Tokkan hakkında herhangi bir girişimde bulunup bulunmadığını sordu.

Bahar Demir isimli bir Twitter kullanıcı ise "Kim bu Ahmet Tokkan, polislere hedef gösteren şiddet için göreve çağırıyor . Savcılar görmedi mi AKP'li olunca sesiz kalırlar tabi .. Silecek kadarda korkak tweetleri" dedi.

Can Özaras adlı kullanıcı ise "Bir bayan akademisyeni odunla dövülmesini isteyip sonra çoluk çocuğunuzun geleceğinden bahsetmeniz trajikomik" yorumunu yaptı