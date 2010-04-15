AKP'li belediye meclis üyesi kaçırıldı iddiası

T24 - Kırıkkale'nin Hacılar Beldesi'nde yarın yapılacak olan belediye başkan vekilliği seçimi öncesi AKP'li Belediye Meclis Üyesi Cemal Çetin'in, evinin önünde bayıltılarak kaçırıldığı iddia edildi.



Hacılar Beldesi'nde yarın yapılacak olan belediye başkan vekilliği seçimi öncesi AKP'li Belediye Meclis üyesi Cemal Çetin'in kayıplara karışması büyük yankı yarattı. AK Parti ve MHP'nin 4'er belediye meclis üyesi bulunduğu, AKP'li Memduh Bağrıaçık ve MHP'li Cengiz Arslan'ın belediye başkan vekili adayı olduğu beldede, öğle saatlerinde Cemal Çetin'in evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından bayıltılarak kaçırıldığı iddia edildi. Cep telefonuna kapalı olan, çevrede yapılan tüm aramalara karşın bulunamayn Cemal Çetin'in ailesi durumu jandarmaya bildirdi.



Olayla ilgili soruşturma başlatan Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, MHP Belediye Başkan Vekili Adayı ve Belediye Meclis üyesi Cengiz Arslan’ın ifadesine başvurdu. İfadesinin ardından serbest bırakılan Arslan, “Bu AK Parti'nin bir oyunu” dedi.





Sular durulmuyor



Hacılar Beldesi Belediye Başkanı MHP'li Memduh Bodur, 11 Mart tarihinde Kırıkkale'de, belediyede çalışan Bülent Koyuncu tarafından öldürülmüş, yerine AKP'li Erdal Erdoğan getirilmişti. Erdal Erdoğan ise öldürülen Memduh Bodur'a suikast düzenledeği iddiasıyla 5 kişiyle birlikte tutuklanmıştı.



Yarın yapılacak olan Belediye meclisi toplantısında nasıl bir karar alınacağı ve seçime gidilip gidilmeyeceği konusu kasaba halkı arasında merakla bekleniyor.





