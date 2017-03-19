"AKP'li belediye işçilere 'evet' mektubu dağıttırdı" iddiası

AKP’li Mamak Belediyesi'nin, park ve bahçeler biriminde çalışan taşeron işçilere mesai saatinde Başbakan Binali Yıldırım’ın 'evet' mektubunu dağıttırdığı iddia edildi.

Ankara’da AKP’li Mamak Belediyesinin, park ve bahçeler biriminde çalışan taşeron işçilere mesai saatinde Başbakan Binali Yıldırım’ın referandumda ‘evet’ oyu verilmesi çağrısı yapan mektubunu dağıttırdığı iddia edildi. Evrensel gazetesine ulaşan işçiler, ilçede oturan seçmenlerin tek tek isimlerine hazırlanan mektupları kapı kapı dağıtmaya zorlandıklarını, itiraz edenlerin üstü kapalı işten atılmakla tehdit edildiğini anlattılar.

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İşten atma tehdidi

İşçiler, ilk başta belediyenin bir çalışması olduğunu düşündüklerini ancak daha sonra kapılara dağıtmaları istenen mektuplarda AKP Gençlik Kollarının logosu bulunduğunu fark ettiklerini söylediler. Bunun üzerine mektubu dağıtmak istemediğini belli eden işçilerin firma yetkililerince tehdit edildiğini iddia eden işçiler, "Bizim bunu dağıtmayı reddetme şansımız yok. ‘Niye biz dağıtıyoruz’ diye soranlara dahi tehdit eder gibi cevap veriyorlar. İşi gücü bıraktırıp kapı kapı bunları dağıttırdılar" dediler.

Kapı kapı dolaşıp mektupta ismi yazan kişilere mektupları ilettiklerini belirten işçiler, bazı yerlerde tepki de gördüklerini, AKP mektubu dağıttıkları için dertlerini de anlatamadıklarını söylediler. İlk başta "Ne yapalım, iş sonuçta, mesai saatinde bu işi yapıyoruz" diyerek kendilerini avuttuklarını, ancak mesai bitiminde dağıtım bitmedi denerek kapı kapı gezdirilmeye devam ettiklerini anlatan işçiler, fazla mesai ücreti de verilmeyeceğini öğrenince çok öfkelendiklerini belirttiler.

İddiaları sorduğumuz Mamak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Kamil Pektaş ise kendilerinin bu yönde bir bilgisi olmadığını söyledi.

Tek tek isimlere gönderilmiş

Tek tek seçmenlerin isim ve adreslerine gönderildiği belirtilen mektubun üst kısmında AKP Gençlik Kolları'nın, alt kısmında daha küçük şekilde de AKP’nin logosu yer alıyor. Başbakan Yıldırım’ın “AKP Genel Başkanı-Başbakan” sıfatıyla ‘evet’ oyu çağrısı yaptığı mektubun girişinde “Sevgili ...” şeklinde adreste yaşayan seçmenin ismi yazıyor.

"Hükümeti seçeceksiniz"

Binali Yıldırım imzalı mektupta, "Hükümeti doğrudan halkın seçeceği" iddiasına yer verilmesi dikkat çekti.

Çünkü referanduma sunulan değişikliğe göre halk cumhurbaşkanını seçecek, hükümeti ise cumhurbaşkanı belirleyecek. Binali Yıldırım’ın gönderdiği ileri sürülen mektupta “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hükümeti ve Cumhurbaşkanı’nı doğrudan siz seçeceksiniz. Böylece ‘Hükümet kuruldu mu, kurulmadı mı?’ gibi endişeye mahal verecek bir durum olmayacak” dendi.