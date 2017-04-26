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AKP'li belediye Diriliş Ertuğrul'a sponsor oldu

Sponsorluk sonrası konutların reklamı 'Diriliş'te yayınlandı

26 Nisan 2017 13:57

Gaziantep'in AKP Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu,  kentsel dönüşüm kapsamında yaptığı konutları satmak için TRT'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisine sponsor oldu.  Sponsorluk sonrası konutların reklamı da Diriliş'te yayınlandı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün aktardı habere göre, CHP'li Belediye Meclis Üyesi Hasan Şencan, Sayıştay kararlarına göre belediyelerin dizilere sponsor olamayacağını vurgulayarak, "Diriliş'e kaç lira ödediniz?" diyerek Başkan Tahmazoğlu'na soru önergesi verdi.

"Yasaya aykırı"

Şencan önergesinde, Sayıştay kararı ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 'Tanıtım ve Kutlama Harcamaları' konulu genelgesine atıfta bulunarak, şunları söyledi:

"Belediye faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla mahalli yayın kuruluşlarında programlara katılarak belediye icraatlarına yer verilmesi sonucunda meydana gelen kamu gideri, belediyeye ait bir vazifenin ifası maksadıyla olmadığından bu giderin belediye bütçesinden ödenmesi, kanun gereği belediye gideri olarak değerlendirilemez. Konuya emsal Sayıştay kararında; ‘Belediye Başkanı'nın görüntü ve konuşmalarının da bulunduğu program, tanıtım yapan televizyonlara ve internet sitesine, belediye hizmet tanıtımı yahut ilan gideri adı altında ödeme yapılmasının mümkün olmadığı' hükmüne varılmıştır."

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