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AKP’li belediye başkanvekili: Kadınlardan alacağımız eğitime ihtiyacımız yok!

"Bayanların konuşacağı yer vardır, erkeklerin konuşacağı yer vardır”

04 Nisan 2016 01:27

Trabzon'un Of İlçesi'nde AKP'li Belediye Başkan Vekili Halil Alireisoğlu, müftülük görevlisi Ayşe Yılmaz'ın konuşmasını keserek, "Bizim kadınlardan alacağımız eğitime ihtiyacımız yok" dedi.

Cumhuriyet’in haberine göre, Trabzon İl Müftülüğü görevlisi Ayşe Yılmaz’ın konuşmasına, “Sen kimsin de bize vaaz veriyorsun” diye müdahale eden AKP’li Of Belediye Başkan Vekili Halil Alireisoğlu, mikrofonun sesini kapattı, salonun şalterini indirtti. Başbakan Ahmet Davutoğlu’na durumu aktaracağını söyleyen AKP'li Başkan Vekili kendisini, “Temelde bayan olduğu için tepki gösterdim. Bayanların konuşacağı yer vardır, erkeklerin konuşacağı yer vardır” diye savundu.

Olayla ilgili açıklama yapan AKP'li Alireisoğlu, müftülük görevlisini “kadın olduğu için konuşturmadığını” kabul etti ve şöyle dedi:

“Tepki göstermemin sebebi ortadadır. Başbakan’a olayı taşıyacağım. Bayanın konuşmasından rahatsız oldum. Temelde bayan olduğu için tepki gösterdim. Bayanların konuşacağı yer vardır, erkeklerin konuşacağı yer vardır. Bu telefonla konuşulacak iş değil. Aklınla o konuyu tartabilirsin.”

AKP'li Başkan Vekili, “Kadınlar nerede konuşur?” sorusuna ise “Geleceksin makamıma, dinleyeceksin beni, anlatacağım sana kadının nerede konuşacağını” karşılığını verdi.

 

  

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