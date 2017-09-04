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AKP’li Belediye Başkanı'nın yaptırdığı, Erdoğan'ı selamlayan Atatürk maketi tepki çekti

Makette Atatürk, Erdoğan'ı selamlarken görülüyor

04 Eylül 2017 13:45

Yozgat Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal belediyenin girişine bir pano koydurdu. Panoda Atatürk’ün şapkasıyla vatandaşı selamlarken çekilen maketi Erdoğan’a dönük şekilde yer aldı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'nın haberine göre, Erdal, belediye binasının girişine bir pano yaptırdı. Panoda 12 Türk devletinin bayrakları önünde Belediye Başkanı Hamdi Erdal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Atatürk'ün maketi yer aldı.

Ancak Atatürk'ün Şapka ve Kıyafet Devrimi'nin ardından halkı selamlarken çekilen fotoğrafından yapılan maket, Erdoğan ve Başkan Erdal'a dönük şekilde yerleştirildi.

“Bu skandala sessiz kalamayız"

AKP Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal da önceki gün belediyeyi ziyaret etti.

Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından belediye başkanına çağrı yaparak Erdoğan ve kendisine şapka çıkaran Atatürk görüntüsünün yer aldığı panonun kaldırılmasını istedi ve “Bu skandala sessiz kalamayız, Atatürk gerçeğini yok edemeyecekler” mesajı verdi.

 

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