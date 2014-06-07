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AKP'li belediye başkanının makam aracına saldırı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Belediye Başkanı Ertan Şahin'in makam aracı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı

07 Haziran 2014 22:18

Kozlu Belediye Başkanı AKP'li Ertan Şahin'i evine bıraktıktan sonra ayrılan şoför İsmail Karakaş, 67 AD 002 plakalı makam aracını evinin önüne park etti. Yaklaşık yarım saat sonra dışarıdan 7- 8 el silah sesi duyan Karakaş, dışarıya çıktığında makam aracının kurşunlandığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polisin yaptığı incelemede, sol arka kapıda 7 kurşun izine rastlandı. Otomobil İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne götürüldü. 

Cenk Topçu’nun Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Kozlu Belediye Başkanı Ertan Şahin, olayı kim veya kimlerin yaptığının henüz tespit edilemediğini ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. 

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