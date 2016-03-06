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AKP'li belediye başkanının aracı kundaklandı

Başkan Topcu ve eşi, kendi imkanlarıyla alevleri söndürdü

06 Mart 2016 20:30

Antalya'nın Demre ilçesinin Belediye Başkanı AKP'li Süleyman Topcu'nun evin önünde park halindeki otomobili kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.

Olay, gece Demre'ye bağlı Gökyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu'ya ait evin önünde park halindeki 07 SAG 07 plakalı özel otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılmak istendi. Otomobilin ön ve arka kısmına yanıcı madde dökülerek yakılırken, durumun farkına varan Başkan Topcu ve eşi, kendi imkanlarıyla alevleri söndürdü.

Olay yerine gelen Demre İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, otomobilde inceleme yaptı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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