AKP'li Belediye Başkanı'ndan "Gelecek için çalıyoruz" poşeti

Eskişehir'in Seyitgazi İlçesi Belediye Başkanı AKP'li Hasan Kalın, öğrencilere dağıtılan içerisinde kırtasiye setinin olduğu kağıt poşetlerin hatalı basım sonucunda 'Gelecek için çalışıyoruz' yerine 'Gelecek için çalıyoruz' yazıldığını belirterek özür diledi.

DHA'nın haberine göre, AKP'li Eskişehir Seyitgazi Belediyesi, içinde kırtasiye malzemelerinin olduğu poşetleri okulda öğrencilere dağıttı. Dağıtıma Belediye Başkanı Hasan Kalın da katıldı. Ancak, poşetlerin üzerinde hatalı basım sonucunda 'Gelecek için çalışıyoruz' yerine 'Gelecek için çalıyoruz' ibaresi yer aldı.

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin'in Eskişehir'de fotokopisini gösterip, "Son günlerde Eskişehir'de bir AKP belediye başkanı şöyle bir şey bastırmış ve dağıtmış. Allah'ın işine bak gelecek için çalıyoruz. Görüyor musunuz" diye eleştirdiği olayla ilgili olarak Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın facebook sayfasında açıklama yaptı.

Yeni basılan ve doğru yazılan 'Seyitgazi Belediyesi. Gelecek için çalışıyoruz' yazılı kağıt poşetin fotoğrafını da kendisiyle birlikte yayınlayan Hasan Kalın şunları söyledi:

"İlkokula yeni başlayan öğrencilerimize dağıttığımız kırtasiye seti çantalarından bazı hatalı basılanlar dağıtım esnasında yenilerinin arasına karışmıştır. Bu dağıtım esnasında gerçekleşen hatadan dolayı özür diler, kamuoyunun doğru bilgilenmesi adına; Bizler tüm personellerimizle birlikte 'Gelecek için çalışıyoruz."