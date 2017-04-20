AKP'li belediye başkanına silahlı saldırı

Niğde'nin Altunhisar ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Erdal Sarı, ilçe meydanında düzenlenen silahlı saldırıda kolundan yaralandı. Saldırıda 1 çocuğun da başından ağır yaralandığı bildirildi. Saldırgan Bayram Ö. aranıyor.

Belediye Başkanı Erdal Sarı, Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Saldırgan kaçarken, yaralanan Başkan Erdal Sarı ile durumu ağır olan Celil Acar, yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Celil Acar’ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirilirken, kaçan saldırgan aranıyor.

Başkan Sarı’nın ifadesinde saldırgan Bayram Ö.’yü tanımadığı ve neden aldırdığını bilmediğini söylediği belirtildi.

Bu arada saldırgan Bayram Ö.'nün denetimli serbestlikten faydalanarak serbest kaldığı öğrenildi.