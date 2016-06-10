AKP'li belediye başkanına bıçaklı saldırı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçe Belediye Başkanı AKP'li Mustafa Çöl, belediye binasına girişte bıçaklı saldırıya uğradı. Başkan Çöl saldırıdan yara almadan kurtulurken, kaçan saldırgan ise gözaltına alındı.

Akşam saatlerinde Sandıklı Belediye binası önünde meydana gelen olayda, belediye çalışmalarını yerinde inceledikten sonra makam aracıyla tekrar belediye binasına dönen Başkan Mustafa Çöl, içeriye girerken yaklaşan bir kişinin ekmek bıçaklı saldırısına uğradı.



Başkan Çöl, bağırarak kendisine doğru gelen saldırganın hamlelerini savuşturmayı başardı. Başkan Çöl’e bıçağı isabet ettiremeyen şüpheli, olay yerinden kaçtı.



Yakındaki bir parkta gizlenmeye çalışan ve adının Şaban Ş. olduğu belirtilen şüpheli, zabıta ve polis tarafından saldırıda kullandığı bıçakla gözaltına alındı.

