AKP'li belediye başkanı tutuklandı

Antalya'nın Manavgat İlçesi Ilıca Belde Belediye Başkanı AKP'li Rafet Ünal, hakkında 'irtikap suçundan' verilen 5 yıl hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından tutuklandı.

Manavgat'ta Kumköy mevkiindeki Holiday Point Otel'in sahibi Mehmet Tuluk ve Adem Tuluk 2009 yılında Belediye Başkanı Rafet Ünal hakkında Manavgat Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Belediye Başkanı Rafet Ünal, Kasım 2010'da Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonunda 'irtikap suçu' nedeniyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ünal, yerel mahkemenin kararına iİtraz etti. Yargıtay, yerel mahkemenin kararını onayladı. Manavgat Kaymakamlığı tarafından kararın tebliğ edilmesi üzerine Ünal'ın Manavgat Cumhuriyet Savcılığına teslim oldu.

Ünal, tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 25 Ağustos 2012 tarihinde tedbir amaçlı geçici olarak görevden uzaklaştırılan Rafet Ünal, 22 Ekim 2012 tarihinde göreve iade edilmişti.

İrtikap suçu nedir?

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 250. Maddesi'nde 'irtikap suçu'nun kapsamı şöyle tanımlanmıştır:

(1) (Değişik: 2/7/2012-6352/86 md.) (1) Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kamu görevlisinin haksız tutum ve davranışları karşısında, kişinin haklı bir işinin gereği gibi, hiç veya en azından vaktinde görülmeyeceği endişesiyle, kendisini mecbur hissederek, kamu görevlisine veya yönlendireceği kişiye menfaat temin etmiş olması halinde, icbarın varlığı kabul edilir.

(2) Görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği hileli davranışlarla, kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi ikna eden kamu görevlisi, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) İkinci fıkrada tanımlanan suçun kişinin hatasından yararlanarak işlenmiş olması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(4) (Ek: 2/7/2012-6352/86 md.) İrtikap edilen menfaatin değeri ve mağdurun ekonomik durumu göz önünde bulundurularak, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.