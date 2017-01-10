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AKP’li belediye başkanı: Türkiye laiktir ve laik kalacak gibi söylemler ancak teröre destek olmaktır!

"Gençlerin laiklik protestosu cehalet"

10 Ocak 2017 16:25

Sakarya'nın Serdivan ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Vatandaşlarımızın huzurunu kimsenin bozmaya hakkı yoktur. Türkiye laiktir ve laik kalacak gibi söylemler ancak teröre destek olmaktır” görüşünü savundu.

Sakarya’nın Serdivan ilçesindeki bir alışveriş merkezinde, “Türkiye laiktir, laik kalacak” yazılı pankart açıp slogan atan üç genç saldırıya uğramış, ardından da polis tarafından gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Alemdar, Türkiye’de “laiklik gibi bir sorunun” olmadığını savunurken, “Ancak birileri Türkiye’de iç karışıklık çıkarmak için ellerinden geleni yapmaktadır. Bize düşen bu oyuna gelmemektir. Aksi durumda teröre tevessül edenleri memnun etmiş oluruz. Çok dikkatli olmamız gerekiyor” dedi.

 

"Gençlerin laiklik protestosunu cehalet"

 

“Siyaset ile uğraşanlar bu tarz provakatif eylemlerden uzak durmalıdır. Keza her ne olursa olsun, AVM’ler siyasi propaganda yerleri değildir” ifadelerini kullanan Yusuf Alemdar, gençlerin laiklik protestosunu “cehalet” olarak niteledi. CHP Gençlik Kolları’na da seslenen Alemdar, “siyaset zemini ve söylemlere dikkat edin” dedi.

Alemdar'ın tweeti şöyle:

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