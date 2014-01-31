AKP'li Belediye Başkanı saldırıya uğradı

Denizli’nin Honaz İlçesi’ne bağlı Aşağı Karaçay Beldesi Belediye Başkanı AKP’li Abdullah Kumral, belediye binasının önünde 34 yaşındaki M.K. tarafından dövüldü. Olay belediyenin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, kolu çıkan ve başından yaralanan Kumral’a 15 günlik ’iş göremez’ raporu verildi. Kumral’ın şikayetçi olduğu M.K., ’adli kontrol’ vernilerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'Ayakkabı kutularını getirdiniz mi?'

Doğan Haber Ajansı'na göre Honaz’dan tekrar aday gösterilen Belediye Başkanı AKP’li Turgut Devecioğlu, seçim çalışmaları kapsamında geçen çarşamba akşamı Denizli’nin ’Büyükşehir’ olması nedeniyle 30 Mart’ta mahalleye dönüşecek Aşağı Karaçay Beldesi’ni ziyaret etti. Meydan Kıraathanesi’ne girip içeridekilerle sohbet eden Belediye Başkanı Devecioğlu konuşurken, 60 yaşındaki H.K., "Ayakkabı kutularını da getirdiniz mi? Hırsızlar. Paralarla gelseydiniz" diyerek tepkisini gösterdi. Bu tepki üzerine kahvede bulunanlar ve partililer, H.K.’yı dışarı çıkardı.

Üzerine otomobil sürdü

Bir süre sonra partililer kahveden çıktığı sırada. babasının dışarı çıkarıldığını öğrenen M.K., iddiaya göre, olaydan sorumlu tuttuğu Aşağı Karaçay Belediye Başkanı Abdullah Kumral’ın üzerine kullandığı otomobili sürdü. Otomobili son anda fark eden Kumral, kenara çekilerek kurtuldu. Otomobil, Kumral’ın koluna çarptı.

Öfkesi dinmeye M.K., perşembe sabahı saat 09.48’de belediyedeki makamına giderken yalnız gördüğü Başkan Kumral’ın önünü kesip, tehditler savurdu, ardından da yumrukladı, bıçak çekti. Olayı gören yakındaki Ramazan Topçu ile saldırganın babası H.K. araya girip, Başkan Kumral’ı kurtardı.

Saldırgan M.K., iki kişi tarafından güçlükle olay yerinden uzaklaştırılırken, Belediye Başkanı Kumral, cep telefonuyla jandarma ve 112 Acil Servis’i aradı.

Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Belediye Başkanı Kumral’ın sol kolunun çıktığı ve kafasında da yaralanma olduğu belirlendi, 15 gün ’iş göremez’ raporu verildi.

Başkan Kumral’a yapılan saldırıyı belediyenin güvenlik kamerası da saniye saniye kaydetti.

Tutuksuz yargılanacak

Jandarma tarafından gözaltına alınan saldırgan M.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından her gün karakola giderek imza vermek koşuluyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Belediye Başkanı Kumral, saldırıyı önleyen Ramazan Topçu sayesinde hayatta olduğunu söyledi.

Saldırganın serbest bırakılmasına tepki gösteren Kumral, "Beldenin belediye başkanıyım. Her zaman görevime hazırım. Saldırgan önce üzerime araba sürdü, sonra da belediye önünde yumrukla üzerime saldırıp bıçak çekti. Beni, ’Belediye gelmeyeceksin. AKP’den istifa edeceksin. Beldeyi terkedeceksin’ diye tehdit etti. Ramazan Topçu olmasaydı, şimdi belki de ölmüştüm" diye konuştu.