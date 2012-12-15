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AKP'li Belediye Başkanı görevden alındı

Bozüyük Belediye Başkanı Ahmet Berberoğlu İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı

15 Aralık 2012 18:23

Bozüyük Belediye Başkanlığı görevini 3 dönemden bu yana sürdüren ve 2 yıl önce MHP 'den istifa ederek AKP 'ye geçen Ahmet Berberoğlu'nun İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı.

Berberoğlununun, Bakanlığın kontrolörlerinin bir süre önce belediyede yaptıkları denetimlerin ardından hazırladıkları rapor doğrultusunda görevinden alındığı belirtildi. Hazırlanan raporda Berberoğlu'nun, görevini kötüye kullanmakla suçlandığı öne sürüldü.

radikal.com.tr'de yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı,  görevden alma kararını Bozüyük Kaymakamlığı aracılığıyla Ahmet Berberoğlu'na bildirdi. Bakanlığın geçici olarak Bozüyük Belediye Başkanlığı görevine AKP'li belediye meclis üyesi Mehmet Doğan Tunç'u getirdiği açıklandı.

Bu sabah Bozüyük Belediyesi'ne gelen Mehmet Doğan Tunç, "Bu saat itibariyla kaymakamlık belediye başkanlığı görevini bana tebliğ etmiştir. Bu dakikadan itibaren görevimin başındayım" dedi. Tunç, hafta içinde belediye meclisinin olağanüstü toplanacağını ve kendi aralarında bir kişiye belediye başkanı seçeceklerini söyledi.

Görevinden alınan belediye başkanı Ahmet Berberoğlu'nun bir süre önce AKP üyeliği askıya alındığı ve kesin ihraç istemiyle AKP Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiği belirtildi.

Görevinden alınan belediye başkanı Ahmet Berberoğlu, bir süre önce yaptığı açıklamada "Görev yaptığım sürece her zaman başım dik, alnım açık oldu. Belediye Başkanlığı görevime başladığım ilk gün kendime garip ve kimsesizlerin yanında olacağıma dair söz vermiştim. Bunu da büyük bir başarı ile yerine getirdiğim inancındayım. Siyasette hiçbir zaman kaçak olmadım" dedi.

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