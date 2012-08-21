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AKP'li Mustafa Poyraz'a silahlı saldırı

AKP'li Poyraz, uğradığı silahlı saldırıda yarlandı

21 Ağustos 2012 02:57

Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa Poyraz, uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralandı.

Kahramanmaraş Belediye Başkanı AKP'li Mustafa Poyraz, uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralandı. Saldırının siyasi yönünün olmadığı belirtildi.

Olay, saat 21.30 sıralarında Yusuflar Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği saptanamayan bir kişi, Başkan Mustafa Poyraz'a pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Sol ayağına saçma isabet eden Poyraz, özel otomobille Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan Poyraz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Eczacı olan ve 3'üncü dönem Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı yapan Mustafa Poyraz'ı vuran saldırganın işten çıkarılan bir kişi olduğu ileri sürüldü. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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