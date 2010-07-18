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AKP'li Belediye Başkanı İsmet Güzel silahlı saldırı sonucu öldü!

Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'ne bağlı Polat Beldesi AKP'li Belediye Başkanı İsmet Güzel'i, babasının ölümünden sorumlu tutan Vural Özkan av tüfe&#

18 Temmuz 2010 03:00

T24 - Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'ne bağlı Polat Beldesi AKP'li Belediye Başkanı İsmet Güzel'i, babasının ölümünden sorumlu tutan Vural Özkan av tüfeği ile vurdu. Başkan İsmet Güzel, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'ne bağlı Polat Beldesi'nde yaklaşık 10 gün önce Vural Özkan (33) babası Kemal Özkan (75) ile birlikte belediye binasına geldi. Baba ve oğul burada AK Partili Belediye Başkanı İsmet Güzel ile tartıştı. Tartışmanın ardından kalp krizi geçiren Kemal Özkan tedavi gördüğü hastanede 4 gün önce hayatını kaybetti. Olayın ardından Vural Özkan, babasının ölümünden sorumlu tuttuğu Belediye Başkanı Güzel'i bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet ederken av tüfeği ile ateş ederek vurdu. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Güzel, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansındaki ilk müdahalesinin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güzel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Belediye Başkanı Güzel'e saldıran ve daha sonra olay yerinden kaçan Vural Özkan, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


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