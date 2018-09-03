AKP'li belediye başkanı Donald Trump'a 'şiir' yazdı: Canımızı biri sıktı, baş belası Trump çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Belediye Başkanı İsmail Baran, ABD Başkanı Donald Trump'a ağır eleştirilerin yer aldığı bir şiir yazdı. Baran'ın 'Baş Belası' isimli 'şiirinde' "Allah versin belasını
Aratmıyor atasını, Gör kefere babasını, Baş belası Trump çıktı" dizeleri yer aldı.
Bir şiir kitabı da bulunan Körfez Belediye Başkanı AKP'li İsmail Baran, yaşanan sıkıntılar nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştiren 'dizeler' kaleme aldı. İsmail Baran şiiri sosyal medya hesabında yayınladı.
İsmail Baran'ın 'Baş Belası' isimli şiiri şöyle:
Herkes bela neymiş baktı
Baş belası Trump çıktı
Canımızı biri sıktı
Baş belası Trump çıktı.
Allah versin belasını
Aratmıyor atasını
Gör kefere babasını
Baş belası Trump çıktı.
Kafasında haçlı ruhu.
Yok ki onun ruhu muhu
Hak ediyor elbet yuhu
Baş belası Trump çıktı.
Bela oldu tüm dünyaya
Sanki kendi ilah güya
Ne edep var nede haya
Baş belası Trump çıktı.
Dinimizin tam
Ne Türk tanır, ne Almanı,
Yalnız dolar din, imanı
Baş belası Trump çıktı.
Tam bir deli, kural bilmez
Zannediyor ki hiç ölmez
Ne desende yola gelmez
Baş belası Trump çıktı.