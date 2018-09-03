AKP'li belediye başkanı Donald Trump'a 'şiir' yazdı: Canımızı biri sıktı, baş belası Trump çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Belediye Başkanı İsmail Baran, ABD Başkanı Donald Trump'a ağır eleştirilerin yer aldığı bir şiir yazdı. Baran'ın 'Baş Belası' isimli 'şiirinde' "Allah versin belasını

Aratmıyor atasını, Gör kefere babasını, Baş belası Trump çıktı" dizeleri yer aldı.

Bir şiir kitabı da bulunan Körfez Belediye Başkanı AKP'li İsmail Baran, yaşanan sıkıntılar nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştiren 'dizeler' kaleme aldı. İsmail Baran şiiri sosyal medya hesabında yayınladı.

İsmail Baran'ın 'Baş Belası' isimli şiiri şöyle:

Herkes bela neymiş baktı

Baş belası Trump çıktı

Canımızı biri sıktı

Baş belası Trump çıktı.

Allah versin belasını

Aratmıyor atasını

Gör kefere babasını

Baş belası Trump çıktı.

Kafasında haçlı ruhu.

Yok ki onun ruhu muhu

Hak ediyor elbet yuhu

Baş belası Trump çıktı.

Bela oldu tüm dünyaya

Sanki kendi ilah güya

Ne edep var nede haya

Baş belası Trump çıktı.

Dinimizin tam

Ne Türk tanır, ne Almanı,

Yalnız dolar din, imanı

Baş belası Trump çıktı.

Tam bir deli, kural bilmez

Zannediyor ki hiç ölmez

Ne desende yola gelmez

Baş belası Trump çıktı.