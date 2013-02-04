AKP'li Belediye Başkanı deveden düştü, 'Başbakan'ın izindeyiz' dedi

Muğla Karaçulha Belde Belediye Başkanı AKP’li Yusuf Çaylı deveden düştü. Çaylı, "Başbakan'ın izinden gidiyoruz" dedi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinin Karaçulha Beldesi Eski Hal Meydanı’nda okul inşaatı yararına yapılan bu yıl 3′üncüsü yapılan Karaçulha Deve Güreşleri’nde katılımcıları selamlamak isteyen Karaçulha Belde Belediye Başkanı AKP’li Yusuf Çaylı, deveden düştü.

Yusuf Çaylı çöktürülen ‘Pala Remzi’ adlı güreş devesinin üzerine oturup sıkıca tutundu. Bir süre yerde oturan deve, sahibinin talimatıyla kalkmaya başladı. Önce arka ayaklarının üzerine kalkan devenin üzerinde tutunamayan Yusuf Çaylı, takla atarak kum zemine düştü. Çevredekilerin yardımıyla ayağa kalkabilen Çaylı’ya, 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da attan düştüğünü hatırlatan Yusuf Çaylı, “Başbakanımızın izinden gidiyoruz” dedi.

Eşi boynuna sarılarak ağladı

15 bin lira ödeyerek Karaçulha Güreş Ağası olan Yusuf Çaylı’nın eşi Şerife Çaylı, eşinin deveden düşmesi üzerine gözyaşlarını tutamadı.

Çaylı, eşinin boynuna sarılarak ağladı ve sağlık durumu hakkında bilgi almaya çalıştı. Kaza sonrası ayağa kalkan Yusuf Çaylı, mikrofonu alarak katılımcılara seslendi. Sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Çaylı, çocukluğundan beri deveye bindiğini belirterek, Başbakan Erdoğan’ın da attan düştüğünü hatırlattı.