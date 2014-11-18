AKP'li belediye başkanı camiye koyulan kürsüde konuştu, savunma müftüden geldi

Kayseri'nin Talas ilçesindeki Zade Camisi'nde düzenlenen etkinlikte, cami içine kürsü konulması, protokol üyelerinin masada oturması tartışma yarattı. AKP’li Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun konuşması da camide siyaset yapıldığı iddialarını gündeme getirdi. CHP İl Başkanı Mustafa Ayan, "Eğer bu toplantı Allah adına değilse, inancımız, imanımız adına değilse, camide yapılan her türlü toplantı siyasidir" dedi. Talas Belediye Başkanı Palancıoğlu ise "Kesinlikle siyasi bir konuşmam söz konusu olmadı" diye konuştu.

Konuyla ilgili soruları yanıtlayan İl Müftüsü Ali Maraşlıgil ise o etkinliği Talas Müftülüğü’nün düzenlediğini, kendisinin de konuşmacı olarak katıldığını belirterek, Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’nun da konuşmacı olmasına karşın, etkinlikte hiçbir siyasi konuşmanın yapılmadığını söyledi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Oktay Ensari ve Zafer Barış’ın haberine göre, CHP binasında basın toplantısı düzenleyen CHP Kayseri İl Başkanı Mustafa Ayan, merkez Talas İlçesi Bahçelievler Mahallesi Zade Camisi’nde, geçen cuma günü düzenlenen Muharrem ayı etkinliğinde, Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’nun caminin içine kürsü kurularak konuşmasının doğru olmadığını söyledi.

Ayan, "AKP iktidarında geçen son 12 yılda görüyoruz ki toplumumuz artık mezheplerine göre ayrışmaya başladı. Sanki bunlar ayrışmayı engelliyorlarmış gibi bir tavır içerisindeler ama yaptıkları tamamen ayrışmaya yönelik, icraatları da bunu gösteriyor. Talas’ta mevcut Belediye Başkanı’nın camide herkesi toplayıp masa kurarak, sanki bir toplantı salonu edasıyla, Allah’ın mekanını, inanç, iman ve günahların affedilmesi anlamında orada olunması gerekirken, siyasi olarak AKP’lilerin halkı kandırmaya yönelik mücadelelerini hala orada yapmaya devam etmektedirler" dedi.

'Camide siyaset yapıldı'

Mustafa Ayan, şunları söyledi:

"Bana göre eğer bu toplantı Allah adına değilse, inancımız, imanımız adına değilse camide yapılan her türlü toplantı siyasidir. Belediye Başkanının siyasi bir kimliği var, orada işin ne senin? Halkı oraya niye topladın? Yetmedi mi halkı kandırdığınız? Milleti, Allah’la, Kuran’la, Peygamberle kandırdığınız yetmedi mi bu insanları? Onlara Allah, Kitap, sizler de paraları götürmeye devam ediyorsunuz. Bunun adı terbiyesizliktir, bunun adı laik, hukuk devletinin temeline dinamit koymaktır."

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un Kayseri ziyaretinde, "Camileri kapatıp ahır yapan CHP’den, mescit açan CHP’ye gelindi" dediğini hatırlatan Ayan, "Yazıklar olsun. Camileri ahır yapan CHP hiçbir zaman olmadı. Bu tamamen emperyalistlerin, tamamen gericilerin, yobazların, Allah’la kendi ceplerini doldurmaya çalışanların bir iftirası ve yalanıdır. CHP Genel Merkez binasında zaten namaz kılınacak bir mekan vardı. Ama biz Allah’a olan inancımız, dinimize olan saygımız nedeniyle bunu bir tabela asarak tescil etmedik. Sayın Bekaroğlu da ’Madem ki var bunu herkes görsün’ diyerek oraya bir tabela astı" diye konuştu.

CHP İlçe Başkanı da suçladı

CHP Talas İlçe Başkanı Memduh Bekdemir de "Laik bir ülkede din adamları siyasete bulaşmazlar ya da din siyasete alet edilmez. Dini mekanlarda siyaset yapılmaz. Biz böyle gördük, böyle biliyoruz. Bu etkinlikte İl Müftüsü de var. Biz orada siyaset yapılmaması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü oradaki gördüğümüz görüntülerde Belediye Başkanına caminin içinde bir kürsü konulduğu ve o kürsüye çıkıp konuştuğu görülüyor. Biliyorsunuz, camilerde kadınların yerleri ayrıdır. Ancak bu gördüğümüz etkinlikte özellikle kadınlar oturmuş, kadınların karşısına bir protokol masası kurulmuş, protokoldekiler kalkıyorlar, kürsüde konuşuyorlar ve sonra yerlerine oturuyorlar. Orada bir protokol masası ile kürsünün bulunması bile doğal değil" diye konuştu.

'Siyaset konuşulmadı'

Konuyla ilgili soruları yanıtlayan İl Müftüsü Ali Maraşlıgil ise o etkinliği Talas Müftülüğü’nün düzenlediğini, kendisinin de konuşmacı olarak katıldığını belirterek, Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’nun da konuşmacı olmasına karşın, etkinlikte hiçbir siyasi konuşmanın yapılmadığını söyledi.

Etkinliği düzenleyen Talas İlçe Müftüsü Turgut Erhan da "Talas Müftülüğü olarak Bahçelievler Zade Camisi’nde Muharrem ayı nedeniyle bir program düzenledik. İlçe Belediye Başkanı sayın Mustafa Palancıoğlu’nu da davet ettik. Ancak orada hiçbir şekilde siyasi bir konuşma olmadı. Orada siyasi tek bir kelime konuşulduğunu hiçbir Allah’ın kulu kesinlikle ispat edemez, bir kelime dahi. Sadece belediye başkanı katıldı, başka da siyasi hiçbir kimse katılmadı. Camideki toplantıda yer alan bayanlar da oradaki Kuran kursundaki bayanlar. Aşureyi yapan ve o etkinliği organize edenler onlar. Kuran kursu düzenlediği için orada bayanların olması gayet normal. Cami zaten oturulacak bir yer, o bayanların da oturmasından daha tabii bir şey olamaz. Bize göre orada anormal bir şey söz konusu değil" dedi.

Belediye Başkanı iddiaları yalanladı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise etkinliği Talas Müftülüğü’nün düzenlediğini hatırlatarak, "İlçemdeki her türlü etkinlik gibi aşure dağıtımıyla ilgili toplantıda da hazır bulundum. Kesinlikle siyasi bir konuşmam söz konusu olmadı. Havanın soğuk olduğu için etkinliğin caminin içine alındığını söylediler. Hakkımdaki hiçbir iddiaya katılmıyorum. Her zaman özellikle bayramlarda, kandillerde Talas Belediyesi olarak ilçedeki camilerin içlerini ve bahçelerini temizliyoruz. Yasal çerçeve uyarısında camilerin bakımını da biz üstleniyoruz. Ayrıca ben bu toplantının konuğuydum. Kürsü ve masayla ilgili olarak belediye olarak bizim bir tasarrufumuz olmadı" dedi.