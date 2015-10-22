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AKP'li belediye başkan yardımcısı hakkında iddianame

CHP'li Mahmut Tanal, Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı hakkında, kendisine sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu

22 Ekim 2015 15:50

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal'ın kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu AKP'li Belediye Başkan Yardımcısı N.S. hakkında iddianame hazırlandı.

Mahmut Tanal, Şanlıurfa’nın Eyyübiye İlçesi’nde belediyenin yaptığı yolsuzluklara ilişkin verdiği soru önergesinden sonra AKP’li Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı N.S. kendisine resmi Twitter hesabından hakaret etmişti.

İddianamede yer alan bilgilere göre; N.S.'nin Twitter üzerinden, "Gündemde kalmak isteyen soysuz bir eski meclis üyesi işbirlikçi paralel yargı çetesi ve de taşeron bir kabus zihniyetinin vekili sinemalarda" ifadelerini kullanmıştı.

N.S. iddianamede, "Tanal'ın asılsız ve yersiz ifadelerle kendisi hakkında iftiralarda bulunduğundan dolayı demokratik çerçevede eleştiri hakkını kullandığını, kesinlikle hakaret etme gibi bir niyetinin olmadığını"  söyledi.

Tanal, savcılığa başvurarak N.S. hakkında hakaret suçlamasında bulundu. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından N.S.’nin Tanal’a sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret ettiği gerekçesiyle iddianame hazırlandı. İddianame içeriğinde N.S.’nin daha önce başka bir suçtan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiğinin altı çizildi. Duruşma 08 Mart 2016 saat 09:00 da Ankara Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

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