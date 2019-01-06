AKP'li belediye başkan adayı, hayatını kaybetti

AKP Hakkâri Durankaya Belediye Başkan adayı Tahir Özatak, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.
AKP Hakkâri Durankaya Belediye Başkan adayı, evli ve 5 çocuk babası Tahir Özatak, önceki gün evinde aniden rahatsızlanarak Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Özatak, kaldırıldığı Van Bölge ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Durankaya Çaylıca Mahallesi aile mezarlığında toprağa verilen Tahir Özatak, Zeve Camii’ndeki taziyesinin ardından Hakkâri Ensar Camii’nde taziyesinin devam ettiği öğrenildi.
Özatak, 31 Mart yerel seçimlerde AKP’den Hakkari’nin Durankaya Beldesi Başkan adayı idi.