AKP’li belediye, Arapça tabelaları söktü

Gaziantep'te Arapça tabela ve yazılar “Türkçe'nin korunması” gerekçesiyle belediye zabıta ekipleri tarafından kaldırdı.

OdaTV'nin haberine göre, Gaziantep'te Suriye’lilerin yoğun olduğu İslahiye İlçesi'nde, Suriyeli sığınmacıların açtığı işyerlerinde kullanılan Arapça tabela ve yazılar "Türkçe'nin korunması" gerekçesiyle belediye zabıta ekipleri tarafından kaldırdı.

Zabıta Amirliği ekipleri, ilçenin çeşitli bölgelerinde Suriyeli sığınmacıların açtığı işyerlerindeki tabelalara yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Arapça yazılı tabela ve yazıları Türkçe'nin korunması amacıyla görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle kaldırdı. İşyerlerindeki Arapça yazılı tabela, led ışık ve posterler ekipler tarafından söküldü.