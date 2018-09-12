AKP'li belediye, 40 gün sabah namazına giden çocuklara bisiklet dağıtıyor

AKP’li Konya büyükşehir belediyesinin 40 gün camide sabah namazına giden çocuklara bisiklet dağıttığı belirtildi.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün bugünkü köşesinde aktardığına göre toplamda 80 TIR dolusu bisiklet bu amaçla şehre taşındı.

Konya’dan gelen bir mektuptan yola çıkarak konunun araştırıldığı belirtilen haberde, dün itibariyle Konya ve ilçelerinde 7 bin 459 bisikletin dağıtıldığı kaydedildi.

İsimsiz şekilde yayınlanan mektup şu şekilde:

“Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, sabah namazına 40 gün giden çocuklara bu fakir fukara milletin parasıyla bedava bisiklet dağıtıyor. AKP’li belediye başkanları, madem çok hayırseverse, kendi maaşlarından versinler bu bedava dağıttıkları bisikletlerin paralarını. Belediye başkanları kimin parasını kime veriyor?

Maalesef bu haksız duruma böylesine demokrasinin ve hukukun olmadığı bir Türkiye’de hiç kimse tepki gösteremiyor. Hiçbir basın yayın organı gündeme getirip eleştiremiyor. Yapılan İslam dinine de aykırı bir durum. İslam dinine göre isteyen namaz kılar isteyen namaz kılmaz. İslam dini açısından bu durum Allah ile kulu arasındaki bir durumdur. Buna hiç kimse karışamaz. Ama bunların anlayışına göre namaz kılmayan zaten Müslüman falan değil. Camide sabah namazı kılmayan veya kılamayan çocuklara bisiklet-misiklet yok. Müftülükler de belediyenin siyasetine alet oluyor. Vergi veren, ayda 15 TL’ye 15 ay zorunlu askerlik yapmış olan bir Türk vatandaşı olarak hakkımı böyle yöneticilere haram ediyorum.”