"AKP'li başkanlar, ne karşılığında istifa ediyorlar?"

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 6 belediye başkanının istifasını istediği iddialarına ilişkin olarak belediye başkanlarının "ne karşılığında" istifa ettiklerini yazdı. "Metal yorgunluğa uğramış' belediye başkanlarından kurtulmak amacıyla hukuku zorlayan uygulamalar yapıldığını" ifade eden Öztürk, Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen'in özetlediği belediye başkanlığının sona ermesini gerektiren durumları aktardı.

Saygı Öztürk'ün "Neyin karşılığında istifa ediyorlar?" başlığıyla (17 Ekim 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

İstifa neyin karşılığı?

Belediye yönetimlerinde, görevini kötüye kullanan veya Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle faaliyetleri yetersiz görülen, “metal yorgunluğuna uğramış” belediye başkanları hakkında öncelikle uygulanması gereken hükümler Belediye Kanunu'nda açık seçik olarak belirtiliyor. İstifasının istenmesinin de mevzuatta yeri yok. O yüzden bazı başkanlardan bir an önce kurtulmak uğruna hukuku zorlayan bu uygulama desteklenmemeli. Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, belediye başkanlığının sona ermesini gerektiren durumları şöyle özetledi:

- Belediye meclislerince başkanın bir yıllık faaliyetlerini kapsayan (metal yorgunluk olup/olmadığını gösterir nitelikte) raporun yetersiz bulunması/kabul edilmemesi veya belediye başkanı hakkında verilmiş gensorunun nitelikli çoğunlukla kabulü, Danıştayca da uygun görülmesi hallerinde belediye başkanı başkanlıktan düşürülür.

– Görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma/kovuşturma açılan belediye başkanları kesin hükme kadar İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabilir. Terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan belediye başkanının yerine İçişleri Bakanınca kayyum atanır. (Bu bağlamda halen 80'den fazla belediye başkanının yerlerine görevlendirme yapıldı.)

– Belediyenin temel hizmetlerinin bazılarının yerine getirilmediğinin tespiti halinde bu hizmetler İçişleri Bakanınca il valisine gördürülebilir.” Görevini kötüye kullanan veya faaliyetleri yetersiz görülen (performansları düşmüş/metal yorgunluğuna uğramış) belediye başkanları hakkında öncelikle yasa hükümleri uygulanması gerekirken, istifasının istenmesi doğru bir yaklaşım olmaz.

Üstelik bu tür bir uygulamanın objektiflikten uzak kalacağı, istifa kavramıyla örtüşmeyeceği, bazı suç ve suçluların takip edilmemesi/kapatılması karşılığında istifanın verilmiş olabileceği gibi haklı kuşkulara yol açacak, bu yükü hayatları boyunca taşıyacaklar. Örneğin Kadir Topbaş, neyin karşılığında hemen istifa etti?





