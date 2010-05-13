AKP'li Başkan'ın kolu koptu

T24 - Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) çalışan AKP Belde Başkanı İsmail Ünlü, kömür yıkama tesisindeki konveyöre kolunu kaptırması sonucu yaralandı.



TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğünde çalışan Ünlü'nün, kömür taşınan konveyöre kaptırdığı kolu, bilek ve omuz bölgesinden koptu.



Kopan uzuvlarla birlikte Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ünlü, ameliyata alındı.



Ünlü'nün, 2 bölgeden kopan kolunun bileğe kadar olan kısmının dikildiği, bilekten sonraki kısmın ise dikilemediği bildirildi.