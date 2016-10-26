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AKP’li başkanın evine bombalı saldırı!

Saldırıda küçük çaplı maddi hasar meydana geldi

26 Ekim 2016 02:56

Van’ın Muradiye İlçesi’nin AKP Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Yay’ın evine el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenledi. Saldırıda küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

DHA'nın haberine göre olay, akşam saatlerinde Yeni Şehir Mahllesi’nde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen 3 kişi, AKP Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Yay’ın 2 katlı evine el yapımı patlayıcı atıp kaçtı. Birinci katın duvarına isabet eden patlayıcı, küçük çaplı maddi hasara neden oludu. Olayın ardından bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

AKP İlçe Başkanı İbrahim Vanlı, olay yerinde yaptığı açıklamada tehditlerin ve saldırıların kendilerini korkutmadığını, ilçede kimsenin sahipsiz olmadığını, aşiret bölgesi olduğunu, bunu da hiç kimsenin unutmaması gerektiğini söyledi. 

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AKPVANgençlik kollarıselçuk yay

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