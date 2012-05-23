AKP'li başkanı kaçıran PKK'lıların telsiz konuşmaları!

PKK’lıların Diyarbakır’ın Kulp İlçesi AK Parti İlçe Başkanı Veysel Çelik’i kaçırmasının ardından Şenyayla Bölgesi’nde jandarma özel harekat timlerinin operasyonunda 20 kadar PKK’lı kıskaca alındı. Grubun başında bulunan ’Avareş’ kod adlı PKK'lı, Kandil Dağı’ndaki örgüt ele başları ile telsizle görüşürken ölü ve yaralıları olduğunu, çok zor durumda bulunduklarını, kaçırma eyleminin bedelinin ağır olduğunu söyledi.

PKK’lılar, 13 Mayıs günü Diyarbakır’ın Kulp ile Muş karayolunun Şenyayla Bölgesi’nde yol keserek Ak Parti Kulp İlçe Başkanı Veysel Çelik’i kaçırması ardından bölgede yoğun operasyon başlatıldı.

Diyarbakır Bölge Jandarma Komutanlığı yönetiminde Diyarbakır- Bingöl- Muş üçgeninde sürdürülen operasyonlarda ormanlık alana kaçtıkları belirlenen PKK'lıların çevresi jandarma özel harekat timleri tarafından sarıldı. Kobra helikopterler PKK’lıların bulunduğu değerlendirilen alanları yoğun ateş altına alıp bombaladı. Ayrıca bu alanlara obüs toplarıyla top atışı yapıldı.

'Tükendik adım atamıyoruz'

Ak Parti Kulp İlçe Başkanı Veysel Çelik’i, Şenyayla Bölgesi’ndeki PKK elebaşı ’Avareş’ kod adlı PKK’lının yönetimindeki 20-24 kişilik PKK'lı grubun kaçırdığı belirlendi. 10 günden bu yana bölgede yoğun olarak sürdürülen operasyon nedeniyle güvenlik güçleri Veysel Çelik’in bölgeden çıkarılamadığını belirledi.

Güvenlik güçleri operasyonlarını sürdürürken, PKK’nın Şenyayla Bölgesi’ndeki elebaşı ’Avareş’ kod adlı PKK'lı Kuzey Irak’ta Kandil Dağı’ndaki örgütün yöneticileriyle yaptığı telsiz konuşmaları deşifre edildi. ’Avareş’ telsiz görüşmesinde ’çok zor durumda olduklarını’ ve ’bir siyasiyi kaçırmanın bedelini çok ağır ödediklerini’ söyledi. Bulundukları yerden kıpırdayamadıklarını anlatan ’Avareş’, ölen arkadaşlarının da cesetlerini taşımadıklarını ve oldukları yere gömdüklerini söyledi. PKK’lı grubun önemli zayiat verdiğini söyleyen ’Avareş’ kod adlı PKK'lı ile Kandil’deki örgüt yöneticileri arasındaki telsiz görüşmesi şöyle:

-Kandil: Heval, son durum ne?

-Avareş : Sıkıştık , tükendik adım atamıyoruz.

-Kandil: Terk etmeyin bölgeyi, sık ormana girmek kolay değil savunun Şene’yi.. (Şenyayla)

Avareş: Deprem var, zelzele var. Başımıza sopa ve taş (havan) atıyorlar zaten kımıldayamıyoruz. Çok uzun sürdü, pes etmiyorlar, yaralı arkadaşlar var. Onları da çıkaramadık.

-Kandil : Zayiat var mı çok?

Avareş: Var, var. Sayı fazla moral tünne(Yok). Çıkartamıyoz ateşten, sivrisinek (Kobra helikopter) habire sokuyor. Kafamızı kaldıramıyoruz.

-Kandil: Yaralıları bırakın savunsunlar. Bir şekilde çıkın çemberden. Ama Şene’den, Zovank’dan, Darbi’den uzaklasmayın. İnisiyatif kullan yarası büyük olanlar için. Anlaşıldı mı?.

Avareş: Tamam. Ama sivrisinek havada böcek geziyor surekli. Çevrime çıkıcam bir sonraki 321’de (gelecek cuma) Destek lazım, destek var mı yolda ?

-Kandil : Olumsuz her yeri tutuyorlar işbirlikçiler deşifre olur. Savaşın, terk etmeyin.

Avareş: Çok zor çok. Çevrimden çıkıyorum. Taş (havan) atmaya başladılar yine.

-Kandil: Tamam.