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AKP'li başkanı kaçıran PKK'lılarla çatışma çıktı

PKK ’lışar Çelik’in kaçırıldığı bölgede 12 Ağustos 2011 günü de yol kesip kaymakam adayı Kenan Erenoğlu ve izne giden er Aykut Çelik’i de kaçırmıştı

14 Mayıs 2012 22:02

 

Diyarbakır-Muş yolunda dün yol kesip AK Parti Kulp İlçe Başkanı Veysel Çelik'i kaçıran PKK'lılara yönelik operasyonda sıcak temas sağlandığı bildirildi.
 
Diyarbakır ’ın Kulp İlçesi ile Muş karayolundaki Şenyayla Mevkii’nde dün bir grup PKK’lı yol kesip, yoldan geçen araçları durdurup içindeki yolculara yönelik üst araması, kimlik kontrolü yaptı. 
 
İçinde iki arkadaşı ile birlikte bir araçta bulunan AK Parti Kulp İlçe Başkanı Veysel Çelik’in de üzerindekileri alan PKK ’lılar, yaklaşık 2 saat alıkoydukları araçtakilere örgüt propagandası yaptı. 
 
Daha sonra yolcuların üzerinden aldıkları eşyaları inceleyen PKK ’lılar Çelik’in üzerinden çıkan bir makama yazılı, altında AK Parti İlçe Başkanı imzasının bulunması üzerine yanlarına aldı. PKK’lılar dilekçeden kimliğini belirlediği Veysel Çelik’i de yanlarında götürdü. 
 
Yol kesip AK Partili Çelik’i kaçıran PKK ’lıları etkisiz hale getirmek için dün bölgede hava destekli geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Diyarbakır ile Lice İlçesi’nden takviye timler ile bölgeyi iyi bilen köy korucularının da katıldığı operasyon bu sabah saatlerinden itibaren Diyarbakır , Muş ve Bingöl üçgeninde genişletildi. Güvenlik güçleri takibe aldıkları PKK’lılarla Şenyayla’nın kırsal alanında sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada 2 korucu yaralandı. 
 
Bölgede yer yer çatışmalar sürerken, silah sesleri yakın köylerden de duyuldu. Bu arada Kobra helikopterler de PKK ’lıların bulunduğu alanları ateş altına aldı. Yetkililer, sıcak temas sağlanan PKK ’lıların Veysel Çelik’i kaçıran grup olduğunu belirterek, operasyonun Çelik’in kurtarılmasına kadar süreceğini söyledi. 
 
Kulp’ta 7 yıldan bu yana AK Parti Kulp İlçe Başkanlığı yapan Veysel Çelik’in, PKK ’lılar tarafından kaçırılması ardından, sürdürülen operasyonları bazı bakanların da yakından takip ettiği belirtildi.
PKK ’lışar Çelik’in kaçırıldığı bölgede 12 Ağustos 2011 günü de yol kesip kaymakam adayı Kenan Erenoğlu ve izne giden er Aykut Çelik’i de kaçırmıştı. Çelik, daha sonra kaçarken, Erenoğlu, halen PKK ’lıların elinde bulunuyor.
 

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