AKP'li başkanı hapisten KHK kurtardı

Çanakkale’nin Eceabat Belediye Başkanı AKP'li Adem Ejder, CHP’li Belediye Meclis üyesi Timur Koşal’ı tehdit etmek ve kasten yaralamak suçlarından yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Başkan Ejder’in İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesi’ne yaptığı istinat başvurusu da reddedildi ve böylece karar kesinleşti. Ancak Ejder, Kanun Hükmünde kararname’de yer alan bir düzenleme nedeniyle tutuklanmadı.

Eceabat Belediyesi’nde 13 Temmuz 2015’te meydana gelen olay, iddiaya göre şöyle gelişti:

CHP Belediye Meclis Üyesi Timur Koşal, Belediye Başkanı AKP'li Adem Ejder tarafından darp edilerek, yaralandı. Koşal, o dönem encümen üyesi olduğunu belirterek, Yazı İşleri Müdürü tarafından toplantıya çağrılması üzerine Başkanlık makamına gittiğini, tokalaşmak istediği Başkan Ejder’in ise kendisiyle tokalaşmadığını ileri sürdü. Koşal, “Başkan Adem Ejder bana, sürekli kendisini şikayet ettiğimi ve çalıştırmadığımı söyledi. CHP’li Meclis Üyesi Metin Övün ile aralarındaki bir davaya da Övün’ün şahidi olarak katılmamı bahane ederek, ayağa kalkıp üzerime yürüyerek vurmaya çalıştı. Bu olay üzerine makamdan çıkıp, Yazı İşleri Müdürü’nün odasına geçtim. Arkamdan gelerek ‘adam dövmenin cezası 3 bin lira’ diyerek saldırdı. Boğazıma sarıldı, yaralandım. Sağlık Ocağı’na giderek rapor aldım ve kendisinden şikayetçi oldum” dedi.

Adam yaralamadan 4 tehditten 6 ay hapis

Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 21 Nisan 2017’de görülen duruşmada, CHP’li Eceabat Belediye Meclis Üyesi Timur Koşal’ın şikayeti nedeniyle Belediye Başkanı Adem Ejder sanık sıfatıyla çıktı. Mahkeme, Başkan Ejder’e, ‘adam yaralama’ suçundan 4 ay, ‘tehdit’ suçundan ise 6 ay olmak üzere toplam 10 ay hapis cezası verdi.

Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Başkan Ejder hakkında verdiği hapis cezasının ertelenmesine, indirim yapılmasına ya da seçenek yaptırımlara çevrilmesine yer olmadığına karar verdi.

Eceabat Belediye Başkanı Adem Ejder, Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’ne götürdü. Ancak istinat başvurusu, 9. Ceza Dairesi’nce rededilince, cezası onandı.

‘Teslim olduk, çıktık, geldik’

Başkan Ejder ile husumetinin bulunmadığını, aynı mahallenin çocukları olduklarını belirten CHP Belediye Meclis Üyesi Timur Koşal ise, “Ben halen meclis toplantılarına gidiyorum. O seçilmiş olduğu kadar, ben de seçilmiş meclis üyesiyim. Eceabat’ın yararına olan konularda fikir belirtiyorum ve belirtmeye devam edeceğim” diye konuştu.

Ejder hakkındaki hapis cezasıyla ilgili olarak, “10 ay zaten hapis cezası var. Bir gün teslim olduk, çıktık geldik” demekle yetindi.

KHK değişikliği

Ejder’in 1 Temmuz 2016 öncesinde işlenmiş, üst sınırı 2 yıla kadar olan hapis cezalarına Kanun Hükmünde Kararname7yle hükümlülerin lehine olarak getirilen denetimli serbestli kararından yararlandığı için cezaevine konulmadığı öğrenildi. (DHA)