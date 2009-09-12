AKP'li Başkan'dan 'telekulakçı memura' tablolu uğurlama

Adana'da yerel seçimlerde yasa dışı telefon dinlemesi yapıp bazı siyasilere servis ettiği iddia edilen ve bir süre açığa alınan ‘telekulakçı’ polis Murat Antlı'yı tayin edildiği Van'a 4 yıldızlı otelde düzenlenen veda gecesinde AKP'li Seyhan Belediye Başkanı Azim Öztürk'ün tablo armağan ederek uğurladığı ortaya çıktı.



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın, yasa dışı dinleme yaptığını söyleyerek savcılığa şikâyet ettiği polis Murat Antlı'ya düzenlenen veda gecesinde katılan Seyhan Belediye Başkanı AKP'li Azim Öztürk, “Memuru tanımıyorum. Tanıyanların davetine uyarak katıldım” demişti. Oysa Başkan Öztürk’ün aynı gecede bu polise sahnede bir dernek adına tablo armağan ederken ve kürsüde konuşurken fotoğrafları ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre, Azim Öztürk’ün telekulakçı polis Murat Antlı’ya üzerinde Adana’nın simgesi olan Sabancı Merkez Cami ve Büyüksaat Kulesi’nin kolaj olarak bir araya getirildiği tabloyu verip, ardından kürsüye geçerek kısa bir teşekkür konuşması yaptığı saptandı. Tablonun üzerinde ‘Sayın Murat Antlı; bölgemizde görev yaptığınız süreçte, ilginiz, dostluğunuz anısına... Sağlık ve başarı dolu yıllar dileriz" yazısı yer alıyor. AKP'li belediye başkanları, bu belediyelerde görev yapan bürokratların geniş katılımıyla 22 Temmuz’da verilen yaklaşık 100 kişilik yemeğin gündeme gelmesinin ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP’li Aytaç Durak da bu iddialarla ilgili olarak savcıları göreve davet etmişti. Adana Valisi İlhan Atış ise telekulakçı polisin veda yemeğini yorumlarken, “Yüz kişilik yemek verdirecek kadar kendisini sevdirmiş. Herkes kendisini bu kadar sevdiremez” demişti.