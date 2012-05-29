AKP'li başkandan öğretim üyelerine: Adam gibi öğreci yetiştirmezseniz

Zonguldak'ta, son günlerde yaşanan zemin hareketlerinin ele alındığı toplantıya, Kozlu Belde Belediye Başkanı AK Partili Ali Bektaş'ın, üniversitelere yönelik eleştirileri damga vurdu.

Toplantıda, kentte son günlerde yaşanan zemin hareketleri, nedenleri, sorunlu zeminlerde meydana gelen yapısal sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Öğretim görevlilerinin sunumlarının ardından yapılan soru-cevap bölümünde Zonguldak Belediyesi Meclis Üyesi AK Partili Abdullah Karagüzel, zemin hareketlerinin yaşandığı yerlere belediyenin ruhsat vermeye devam ettiği eleştirisinde bulundu.

Zonguldak Belediye Başkanı CHP’li Muharrem Akdemir, üniversitenin yapacağı jeodezik çalışmanın sonucunu mutlaka dikkate alacaklarını, raporu gözardı etmeyeceklerini söyledi.

Araya giren Kozlu Belediye Başkanı AK Partili Ali Bektaş ise sorunun binaların yüksek katlı olması ile değil zeminle ilgili olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Sapla samanı karıştırmayalım. Yetiştirirsin iyi öğrenci, o da ona göre iyi etüt yapar, ona göre sondaj yapar, sen de ona göre ruhsat verirsin. Belediyeler en son aşamadadır. Adam gibi talebe yetiştirmezseniz, adam gibi etüt olmaz. ’Büyük üniversiteyiz’ demekle büyük üniversite olunmaz. Çok katlı binalarda belediyeler suçlanıyor. Sonuçta bu işin katla alakası yok. Bu işin zemin ve temel yapısıyla alakası var. Çünkü oraya gelene kadar jeoloji, statik, inşaat, teknik bir sürü proje var. En sonunda belediye var. Sizin yetiştirdiğiniz talebeler, jeoloji mühendisleri yanlış mı yapıyor? Belediyeleri suçlamak kolay. Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndaki arkadaşımız belediyeleri suçluyor ama TTK 500 milyon lira zarar ediyor. ’Ne biçim mühendissin lan, niye zarar ettiriyorsunuz?’ derim bende."

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Çapar, "Bizim okul mezunusunuz. O yüzden mühendislere fazla zıplamayın" diyerek, Başkan Bektaş’a cevap verirken, diğer öğretim üyeleri sesiz kaldı.