T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'li başkandan öğretim üyelerine: Adam gibi öğreci yetiştirmezseniz

Zonguldak Kent Konseyi, Genel Maden İşçileri Sendikası’nda, ’Zonguldak’ta zemin hareketleri’ konulu toplantı düzenledi

29 Mayıs 2012 02:20

Zonguldak'ta, son günlerde yaşanan zemin hareketlerinin ele alındığı toplantıya, Kozlu Belde Belediye Başkanı AK Partili Ali Bektaş'ın, üniversitelere yönelik eleştirileri damga vurdu.

Toplantıda, kentte son günlerde yaşanan zemin hareketleri, nedenleri, sorunlu zeminlerde meydana gelen yapısal sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. 
 
Öğretim görevlilerinin sunumlarının ardından yapılan soru-cevap bölümünde Zonguldak Belediyesi Meclis Üyesi AK Partili Abdullah Karagüzel, zemin hareketlerinin yaşandığı yerlere belediyenin ruhsat vermeye devam ettiği eleştirisinde bulundu.
 
Zonguldak Belediye Başkanı CHP’li Muharrem Akdemir, üniversitenin yapacağı jeodezik çalışmanın sonucunu mutlaka dikkate alacaklarını, raporu gözardı etmeyeceklerini söyledi. 
 
Araya giren Kozlu Belediye Başkanı AK Partili Ali Bektaş ise sorunun binaların yüksek katlı olması ile değil zeminle ilgili olduğunu belirterek şunları söyledi: 
 
"Sapla samanı karıştırmayalım. Yetiştirirsin iyi öğrenci, o da ona göre iyi etüt yapar, ona göre sondaj yapar, sen de ona göre ruhsat verirsin. Belediyeler en son aşamadadır. Adam gibi talebe yetiştirmezseniz, adam gibi etüt olmaz. ’Büyük üniversiteyiz’ demekle büyük üniversite olunmaz. Çok katlı binalarda belediyeler suçlanıyor. Sonuçta bu işin katla alakası yok. Bu işin zemin ve temel yapısıyla alakası var. Çünkü oraya gelene kadar jeoloji, statik, inşaat, teknik bir sürü proje var. En sonunda belediye var. Sizin yetiştirdiğiniz talebeler, jeoloji mühendisleri yanlış mı yapıyor? Belediyeleri suçlamak kolay. Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndaki arkadaşımız belediyeleri suçluyor ama TTK 500 milyon lira zarar ediyor. ’Ne biçim mühendissin lan, niye zarar ettiriyorsunuz?’ derim bende." 
 
Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Çapar, "Bizim okul mezunusunuz. O yüzden mühendislere fazla zıplamayın" diyerek, Başkan Bektaş’a cevap verirken, diğer öğretim üyeleri sesiz kaldı. 

ETİKETLER

kozlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24