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AKP'li başkandan, CHP milletvekiline: Beyni boş ukala, bulunduğu sıfatı taşımıyor

"Bu adama bu elbise bol gelmiş"

27 Kasım 2016 19:13

Edirne'nin Enez Belediye Başkanı AKP'li Abdullah Bostancı, şehrin düşman işgalinden kurtuluşu nedeniyle düzenlenen törende kendisine söz verilmediği için tören alanını terk eden CHP Edirne milletvekili Erdin Bircan'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.  Bostancı , Bircan'a "Enez'de bir gün dahi yaşamamış beyni boş ukâla, yalan dolanla bir yerlere gelen Enezli olamaz. Bu adama bu elbise bol gelmiş. Bulunduğu sıfatı taşımıyor" diye yazdı.

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, geçen 24 Kasım’da Enez İlçesi’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 94’üncü yıldönümü nedeniyle Enez Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene katıldı. Törende kürsüye çıkarak konuşma yapmak isteyen Bircan’a, programda olmadığı gerekçe gösterilerek izin verilmedi. Bunun üzerine Erdin Bircan, tepki göstererek tören alanını terk etti.



Bircan: Seçilmiş milletvekilini milli iradeyi konuşturmadı

 


CHP’li Bircan, yaptığı açıklamada, doğduğu, büyüdüğü Enez İlçesi’ndeki kurtuluş günü töreninde belediye başkanı ve onun talimatı ile hareket eden kaymakamın, halkı tarafından seçilmiş milletvekilini, milli iradeyi konuşturtmadığını bunun kabul edilebilecek bir davranış olmadığını söyledi.

Bircan, "Anlaşılan benimle hemşehrimin arasındaki asla kopmayacak, kuvvetli gönül bağından rahatsızlık duyanlar akıllarınca halkımla arama girmeye çalışıyor. Onların basit hesaplarına en iyi yanıtı yine Enezli kardeşlerim verecektir" dedi.

CHP Enez İlçe Başkanlığı da, Enez Belediye Başkanı Abdullah Bostancı ve İlçe Kutlama Komitesi’nin törendeki tutumunu kınadı.

Enez Belediye Başkanı AK Parti’li Abdullah Bostancı, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan’ı eleştirdi.

Bostancı, paylaşımda, "Enez’de bir gün dahi yasamamış beyni boş ukala yalan dolanla bir yerlere gelen Enezli olamaz. Bu adama bu elbise bol gelmiş. Bulunduğu sıfatı taşıyamıyor. Keşan, İpsala, Enez’de de şovmenlik yaptı. TBMM’de kendisine 15 dakika konuşma verildi. 15 dakika ağzını bantladı. Beyni boş olan ukalalık yaparak gündemde kalmaya çalışır. Edirne’den Enez’e kadar herhangi bir yerde bir hizmet yapmış mı veya TBMM’de bilim bilgi ile bölgemiz ile ilgili bir konuşması var mı? Yok!" ifadelerini kullandı.

Bostancı’nın paylaşımı tepkilere neden oldu.

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