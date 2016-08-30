AKP’li başkandan, AKP’li yöneticinin eşine dayak iddiası!

AKP Kalecik İlçe Başkan Yardımcısı Tülay Dursun, sağlık memuru olan eşi Sedat Dursun’un, Kalecik Belediye Başkanı AKP’li Filiz Ulusoy tarafından belediye binasında dövüldüğünü ileri sürdü. Sedat ve Tülay Dursun çifti olayı yargıya taşırken, kadın Başkan Filiz Ulusoy, "Konuşmak istemiyorum. Yargı karar versin" dedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Adem Yazıcı’nın haberine göre AKP yönetiminde görev alan Tülay Dursun, eşi Sedat’ın ikna edilerek belediye götürüldüğünü ve burada kadın Başkan Filiz Ulusoy tarafından dövüldüğünü ileri sürerek şikayetçi oldu. Tülay Dursun, eşi Sedat’ın 7 yıldır Bala’da 112 sağlık memuru olarak çalıştığını ancak, geçici görevle 5 yıldır Kalecik’te görev yaptığını söyledi. Belediye Başkanı Filiz Ulusoy ile 15 Temmuz darbe girişiminden sonra aralarının açıldığını kaydeden Dursun, dayak olayını şöyle anlattı:

"Eşim Sedat’ı ikna edip, bir şekilde kandırarak belediyeye götürmüşler. Filiz başkan, içeri girer girmez eşime sopayla vurmaya başlamış. Özel kalemde elleriyle eşimin kemerini arkadan tutmuş. Filiz başkan sopayla, ilçe başkanı Ümit Çiğdem de tekme tokat vurmuş eşime. Eşimin gömleği yırtılmış. Zabıtalar içeri girince eşim bir şekilde kaçmış. Bunlar kamera kayıtlarında var. Karakola gidip şikayetçi olduk."

Kendi partilerinden olan Kalecik Belediye Başkanı Filiz Ulusoy ile aralarının açıldığı için kafeteryasının 3 kez mühürlendiğini söyleyen Tülay Dursun, eşi Sedat Dursun’un da Facebook’ta belediyeyi eleştiren yazılar yazdığını anlattı. Bu eleştirilerde herhangi hakaret ve küfür bulunmadığını anlatan Tülay Dursun, "Başkan, baskı ve şiddetle insanları yönetiyor. Bu bile Kalecik halkına gözdağıdır. ’Beni eleştirirseniz, yazılar yazarsanız böyle olursunuz’ tarzında bir kişilik" dedi.

Tülay Dursun bu olayın ardından eşi Sedat’ın geçici görevinin iptal edilip Bala’da görev başlaması kararı alındığını da söyledi.

Kalecik Belediye Başkanı Filiz Ulusoy, olayın yargıya intikal ettiğini belirterek, "Bu konuda konuşmak istemiyorum. Konu yargıda. Yargı karar versin" demekle yetindi.