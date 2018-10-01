AKP'li başkandan 475 bin liralık kahve alışverişi

AKP’li Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, 475 bin liralık kahve aldı. Kahveler belediye başkanının başarılı bulunup bulunmadığı dair ankete katılanlara dağıtılıyor.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, AKP Genel Merkezi’nin isteği üzerine istifa eden Muzaffer Külcü yerine Çorum Belediye Başkanlığı görevi için seçilen Zeki Gül, kamuda tasarrufun konuşulduğu dönemde 475 bin liralık kahve alışverişi yaptı.

Kahveler, özel şirkete yaptırılan ve belediye personelinin de destek olduğu araştırmaya katılanlara armağan ediliyor. Anket doldurmadan kahve alınmasına ise izin verilmiyor.

"Sosyal doku araştırması"

Kahve kutularının üzerinde Çorum'un ambleminin yanı sıra Belediye Başkanı Zeki Gül'ün adı yazılı. Kentin en işlek meydanlarına konulan anket masalarına gelenlere “Sosyal doku araştırması” yapıldığı belirtiliyor. Ankete katılmaları halinde kendilerine bir kutu kahve armağan edileceği de söyleniyor. Böylece ankete katılımın artırılması hedefleniyor.

Anketin ilk bölümünde anketi dolduran kişinin adres bilgileri, hanede yaşayan 15 yaşından büyüklerin isimleri, eğitim durumu, çalışıp çalışmadığı ve telefon numarası soruluyor. Ailenin aylık net gelirinin ardından yatağa bağımlı hasta bulunup bulunmadığı, tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyulup duyulmadığının cevabı da isteniyor.

Bu soruların ardından belediye ile ilgili şu sorular yer alıyor:

– Çorum Belediyesi'nin vermiş olduğu sosyal yardımlardan yararlanıyor musunuz?

– Mahalleniz için çözülmesi gereken en önemli sorun nedir?

– Genel olarak değerlendirdiğinizde Çorum Belediyesi'ni ne kadar başarılı buluyorsunuz?

– Genel olarak baktığınızda Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül'ü ne kadar başarılı buluyorsunuz?

– Mevcut belediye başkanı Zeki Gül'ü tekrar belediye başkanı olarak görmek ister misiniz?

– En çok izlediğiniz TV, haber kanalı, okuduğunuz gazete, hangi takımı tutuyorsunuz? Hanenizde kaç araç var?