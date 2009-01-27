AKP'li başkana gözaltı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde, Belediye, Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Kefalet Odası'na bu sabah polis baskın düzenleyerek arama yaptı. Ereğli Belediye Başkanı Murat Sesli ile Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ahmet Likoğlu'nun da aralarında olduğu 20'nin üzerinde kişi gözaltına alındı.



Baskınlar devam ederken TRT 2 altyazı geçti ve baskının Ergenekon operasyonu kapsamında yapıldığını, evleri de aranan Ereğli Belediye Başkanı AKP'li Murat Sesli ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Likoğlu’nun gözaltına alındığını duyurdu.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Polis, Ereğli Belediye Başkanı AKP'li Murat Sesli, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ahmet Likoğlu ile TSO Meclis Başkanı Cem Karadeniz'in işyerinde de arama başlattı



Ereğli Belediye Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Kefalet Odası görevlileri saat 08.00’de işe geldiklerinde içeri alınmadı.



Belediye binasında devam eden arama sırasında gelen Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Güven de kapıdaki polisler tarafından içeri alınmadı. Polisler, “Arkadaşlar içeride görevini yapıyor. İçeriye giremezsiniz” dedi.



Operasyonlarda gözaltına alınan Sesli, Likoğlu, Karadeniz ve restoran sahibi Süleyman Sarımsak, polis nezaretinde Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.



Bu arada polis aracına bindirilen Sarımsak, gazetecilere, neden böyle bir şey yapıldığı konusunda hiçbir bilgisinin olmadığını belirtti.



Likoğlu’nun odasında görüntü ve ses aktarıcı cihaz



TSO Başkanlığı görevinin yanı sıra aynı zamanda sac tüccarı da olan Likoğlu'nun iş yerinden 7 Haziran 2007'de hesaplarının kayıtlı olduğu bilgisayarın kasası çalınmıştı. İş yerindeki değerli bazı tablolarla faks ve televizyon gibi eşyalara ise dokunulmamıştı.



Likoğlu'nun 16 Temmuz 2008'de makam odasındaki tavan lambasında ses ve görüntü, elektrik kutusunda da ses aktarıcı olduğu iddia edilen cihaz bulunmuştu.



Öte yandan, Likoğlu'nun oğlu Muhammed Likoğlu (28), 10 Temmuz 2008'de amcası Hüseyin Likoğlu'nu (49) tabancayla ateş ederek öldürmüş, daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. (DHA-AA)

