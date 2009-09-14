AKP'li Başkan'a dolandırıcılık suçlaması

Danimarka'da yayımlanan Ekstra Bladet gazetesi Uşak’ın Pınarbaşı Beldesi’nin AKP'li Belediye Başkanı Muzaffer Yüksel, Danimarka’nın yüksek tirajlı gazetelerinden Yüksel'in devleti dolandırdığını iddia etti.



Ekstra Bladet’e, “Türkiye’de şehir kralı, Danimarka’da emekli. Dolandırıcı, ön sayfaya hoş geldin” başlığıyla manşet oldu. Gazete, Muzaffer Yüksel’i, Türkiye’deki yüksek gelirlerini bildirmeyip, Danimarka’dan da yüksek emekli maaşı alarak bir anlamda “devleti dolandırdığını” iddia etti.

36 yıl çalıştı

Hürriyet gazetesinin haberine göre, 71 yaşındaki Muzaffer Yüksel, 1970-2006 döneminde, 36 yıl Danimarka’da işçi olarak çalıştı. Emeklilik sonrası Türkiye’ye dönen Yüksel, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde AKP’den Pınarbaşı Belediye Başkanlığı’na aday olup, sandıktan çıkınca, koltuğa oturdu.

AB yardımı da aldı

Danimarka’da yayınlanan Ekstra Bladet gazeteszi, Muzaffer Yüksel’in, belediye başkanlığı maaşının yanısıra, hayvancılık ve tarımla uğraşarak gelir elde ettiğini, AB’den tarım yardımı aldığını ve 6 evin sahibi olduğunu yazdı. Türkiye’ye giderek, Uşak ve Pınarbaşı’nda araştırma yapan muhabir Thomas Gösta Svensson ve foto muhabiri Kristian Lindemann’ın haberine gazetenin dünkü sayısında tam sayfa ayrıldı.

Suç duyurusu olacak

Danimarka’dan emekli maaşı almasına rağmen, Türkiye’de de belediye başkanı seçilerek maaş aldığını ve başka gelirleri bulunduğunu saklayarak suç işlediği öne sürülen Yüksel hakkında suç duyurusunda bulunulacak. Gazetedeki haberde, Yüksel’in Danimarka’daki adresini iptal edip, Türkiye’ye kesin dönüş işlemi yapacağı iddiası da yer aldı. Yüksel’in beyanda bulunmayarak emekli maaşını almaya devam ettiği için para ve hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

Zamanım olmadı

Ekstra Bladet’in sorularını yanıtlayan, fotoğraf çektirmek istemediği halde gizli kamerayla görüntüsü çekilen Muzaffer Yüksel, “Belediye Başkanı seçileli henüz 5 ay oldu. Danimarka’da nüfus kaydımı sildirmeye ve yetkililere durumum hakkında bilgi vermeye zamanım olmadı. Telefonla bilgi vermek de mümkün değildi” dedi.

Gelirim o kadar değil şu anda tek evim var

AKP Pınarbaşı Belediye Başkanı Muzaffer Yüksel, Ekstra Bladet gazetesinin, “Belediye Başkanlığı maaşı dışında evleriniz olduğunu, 260 bin kron (66 bin lira) civarında tarım cironuz bulunduğunu öğrendik. Bu kazançlar Danimarka’da vergiye tabi ve emekli maaşınızın kesilmesine neden olabilecek boyutta” sorusu üzerine şu yanıtı verdi: “Ben bu kadar gelire sahip değilim. Sadece dedikodu. Başkan seçilmeden önce Danimarka’daydım. Uşak’ta evim vardı ama sattım. Tek bir evim var.”

Babam Danimarka yasalarını bilmiyor konu abartılıyor

Muzaffer Yüksel’in oğlu Zafer Yüksel, şunları söyledi: “Babam 71 yaşında. Yasal olmadığı iddia edilen bu durum, babamın Danimarka kanunlarını yeterince bilmemesinden kaynaklanıyor. Başkan seçildikten sonra Danimarka’ya gidemedi. Dolayısıyla da durumuyla ilgili olarak bir bildirimde de bulunamadı. Babam bir hafta önce Danimarka’ya gitmek üzere uçak bileti aldı. Ardından Danimarkalı gazeteciler geçen çarşamba günü Pınarbaşı Beldesi’ne gelip, babamla makamında görüştü. Babam onlara ülkelerine gidip, bildirimde bulunacağını, biletinin bile hazır olduğunu söyledi. Zaten adına Danimarka’daki banka hesabına yatan emekli maaşını da henüz bu ülkeye gitmediği için çekmiş değil. Gelemediyse neden telefon etmediğini sormuşlar. O da Damimarkacayı iyi bilmediği için arayamadığını söylemiş. Konu çok abartılıyor. Biz geçen Perşembe günü Danimarka’ya geldik. Babam bildirimde bulundu. Şimdi bu işlemlerle uğraşıyor, bitmek üzere. Türkiye’ye döneceğiz.”

Danimarka dışında 150 bin kron gelir varsa emekli maaşı kesiliyor

Danimarka yasalarına göre, ülke dışında yaşayanların tüm gelirleri vergiye tabi. Tüm gelirlerin ve mal varlıklarının Danimarka makamlarına bildirilmesi gerekiyor.

Danimarka ve Türkiye arasındaki çifte vergilendirme anlaşmasına gore, Türkiye’de evi veya başka mal varlığı olan kişinin önce Türkiye’de vergi ödemesi ve ödediği vergi makbuzunu Danimarka vergi dairesine ibraz etmesi gerekiyor.

Danimarka makamları da kendi yasalarına göre elde edilen kazanç veya emlak için ödenmesi gereken vergi miktarını hesapladıktan sonra, Danimarka’da ödenmesi gereken vergiden, Türkiye’de ödenen vergi miktarını düşerek, kişinin ödemesi gereken vergiyi belirliyorlar.

Danimarka, Türkiye’deki emlak için yüzde 1 vergi alıyor. Şayet emlak kirada ise, emlak vergisi yerine kira geliri vergilendiriliyor.

Kişinin aylık emekli maaşı olduğu için ekstra kazancının yüzde 50 vergilendirilmesi gerekiyor. Yurtdışında yılda 150 bin kronun (38 bin lira) üzerinde gelir elde edenlerin emekli maaşı kesiliyor.