AKP’li başkan yardımcısı öldürüldü!

Sakarya'da AKP Kocaeli İlçe Başkan Yardımcısı Burçin Öngören, aralarında husumet olduğu iddia edilen bir kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Sözcü’de yer alan habere göre, AKP Kocaali İlçe Başkan Yardımcısı Burçin Öngören daha önceden arasında pazar yerinde tezgah sınırı yüzünden tartıştığı A.İ. isimli şahıs ile Gümüşoluk Mahallesi’nde karşılaştı.

Aralarında husumet bulunan Burçin Öngören ile A.İ. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.İ. yanında bulunan tabancası ile Öngören’e 4 el ateş etti. Ağır yaralanan Öngören, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 ambulansı ile Kocaali İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Güngören hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmazken, A.İ. isimli şahıs ise kayıplara karıştı.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.