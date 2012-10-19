AKP'li başkan yardımcısı öldürüldü

İzmir'in Çiğli İlçesi'nde, AKP Çiğli Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı 26 yaşındaki Şükrü Tilki, evine giderken, aralarında daha önce husumet bulunan A. K. ve M. K. tarafından yolu kesildi. A.K. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Tilki, hayatını kaybetti.

Olay, dün (Perşembe) saat 23.00 sırlarında AKP Çiğli İlçe Binası'nın yaklaşık 200 metre ilerisinde 8003 sokakta meydana geldi.

İddiya göre, Şükrü Tilki, İlçe binasından çıkıp evine gitmek isterken, aralarında daha önce hüsümet bulunan A.K. ve kardeşi M.K., tarafından yolu kesildi.

Kardeşlerden A.K., Tilki'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulasla Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tilki, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan A.K., ve kardeşi 17 yaşındaki M.K. Cinayet Büro Amirliği tarafından yakalanarak gözaltına alındı.