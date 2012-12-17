AKP'li Başkan ve danışmanın odasında arama

Cumhuriyet savcılığı, Belediye Başkanı Ahmet Berberoğlu hakkında ortaya atılan 'görevi kötüye kullanma' ve 'yolsuzluk' iddiaları üzerine yaklaşık 5 ay önce soruşturma başlattı. Soruşturma sürerken dün Berberoğlu İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı ve yerine geçici olarak AKP'li Belediye Meclis üyesi Mehmet Doğan Tunç getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcılığının isteği üzerine bugün de Bozüyük Belediyesi'nde polisler arama yaptı. Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri belediye başkanının makamı ile danışman Fevzi Bublik'in odalarını aradı, bazı belgelerin önce fotoğrafları çekildi ardından da bu belgelere el konuldu.

Başkanın odasında Jammer, danışmanın odasında fişlemem belgeleri

Geçici olarak Bozüyük Belediye Başkanlığı görevine getirilen Mehmet Doğan Tunç, yapılan aramalarda Ahmet Berberoğlu'nun odasından frekans bozucu jammer cihazı bulunduğunu ve bunların polisler tarafından incelemeye alındığını söyledi. Berberoğlu'nun danışmanı Fevzi Bublik'in odasında ise AKP'li belediye meclis üyelerinin fişlendiğine dair belgeler bulduklarını açıklayan Tunç şöyle dedi: "Başkan Berberoğlu'nun odasında bulunan bazı elektronik cihazlar, danışman sıfatıyla başkanın görevlendirdiği Fevzi Bubilik isimli arkadaşın odasında da çok önemli evraklar bulduk. Ak Parti'li Belediye Meclis Üyeleri ve İlçe Başkanının fişlendiği dosyalara ulaştık. Fevzi Bubilik ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunduk. Berberoğlu'nun odasında frekans karıştırıcı Jammer ve ses kesici cihazlar bulundu, bunlar Emniyet'te incelemeye alındı."

AKP'den istifa etti

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan, AKP üyeliği askıya alınıp ihraç isteği ile partinin Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen Ahmet Berberoğlu da düzenlediği basın toplantısında AKP'den istifa ettiğini, istifa dilekçesini de parti genel merkezine dilekçesini gönderdiğini açıkladı. 3 dönemdir MHP 'den Bozüyük Belediye Başkanı seçilen ve 2 yıl önce partisinden istifa edip AKP'ye geçen Berberoğlu, yaşanan olaylarda AKP Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz'ı suçlayarak şöyle konuştu:

"Fahrettin Poyraz, Bozüyük Belediyesi'ni kolluk kuvvetleri ile işgal etmiştir. Fahrettin Poyraz, gücün yetiyorsa beni tutuklattır. Erkeklerse mahkemeye versinler, şu kadar namus, şeref ve ardan nasiplerini almışlarsa beni mahkemeye versinler. Bana bu olay başlarken hırsız, namussuz, şerefsiz, çalıyor dediler. 5 aylık soruşturmanın sonunda ne çıktı? Belediyenin kiraları geç tahsil edildi, asfalt paraları yatırıldı ama 3-5 ay sonra yatırıldı diye soruşturma açtılar. İddialardan bir tanesi de çocuğumun belediye müteahhidinin aracına bindiği şeklinde olaylar ortaya atılan komplodur.

Hani nerede kaldı bu hırsızlıklar, trilyonlar, paralar havada uçuşuyordu? 5 aydır inceleniyoruz, Bozüyük Cumhuriyet Savcılığında bu konularla ilgili 2 savcı 500 kişiyi dinledi, ifadeler alındı, hani nerede bir tane suç unsuru? Onurun, şerefin varsa Fahrettin Poyraz, gücün yetiyorsa beni tutuklattır. Toplumun yüzüne bakamayacak şekilde Ahmet Berberoğlu dışarıda dolaşacaksa içeride durması daha iyi olacaktır. Benim onurumla şerefimle, ailemle, çoluk çocuğumun onuruyla kimse oynayamaz. Önümüzdeki hafta yapacağım basın toplantısında isim isim vererek AK Parti Belediye Meclis üyeleri nasıl marifetler yapmışlar hepsini ortaya çıkaracağım." (Cafer ELMAS / DHA)