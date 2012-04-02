AKP'li Başkan ve 30 kişi gözaltında

Kayseri'nin merkez Kocasinan İlçesi Himmetdede Beldesi Belediyesi'nde akaryakıt kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen aralarında Başkanı AKP'li Hamza Arslan'ın da bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı

Mükremin Öksüzgil'in Radikal gazetesinde yer alan haberine göre; Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek, Himmetdede Beldesi’nde, aralarında İstanbul, Ankara, Kocaeli, Trabzon, Diyarbakır, Balıkesir, Kırıkkale’nin de bulunduğu illerde uçak benzini olarak kullanılan yaklaşık 50 bin ton yakıtın el altından piyasaya sürüldüğünü belirledi. Şüphelilerin, TÜPRAŞ’tan uçak yakıtı olarak ÖTV’siz litresini 1.60 TL’den alınan yüksek oktanlı benzini özel depolarda içine gazyağı karıştırarak litresi 3.20 TL’den KDV’li olarak piyasaya sürdükleri anlaşıldı.

Bunun üzerine 8 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyon sonucu aralarında Belediye Başkanı AKP'li Hamza Arslan’ın da bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Kaçak akaryakıt olayıyla ilgili ifadelerine başvurulan şüphelilerden 17’si önce Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki Adli Tabipliğe ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Şüpheliler, kaçakçılık, rüşvet ve sahtekarlık suçlarından çıkar amaçlı organize suç örgütü oluşturdukları gerekçesiyle savcılığa çıkarıldı. Polisin yanı sıra, akaryakıt kaçaklığıyla ilgili olarak Maliye’nin de idari soruşturma açtığı belirlendi.