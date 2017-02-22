"AKP'li başkan uzun namlulu silahla; kime, hangi mesajı vermek istiyor?"

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabında AKP Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Korkut ile Belediye Başkanı Temel Karadeniz'in birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta masanın hemen yanında bulunan uzun namlulu bir silah dikkat çeken Yarkadaş, "AKP üst yönetimi, kime hangi mesajı vermek istiyor?" diye sordu.

Makam odasında uzun namlulu silah

Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat çeken Yarkadaş şöyle konuştu:

"AKP İlçe Başkanı Korkut'un makam odasında, koltuğunun hemen yanında uzun namlulu bir silahın olduğu görülüyor. Korkut, kendisini ziyarete gelen Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'le sohbet ederken, uzun namlulu silah da yanlarında duruyor. Bu tablo, düşündürücü olduğu kadar ürkütücü... Bir siyasi partinin ilçe başkanı, makam odasına bu silahı niye sokar? Ve bu silahla neden fotoğraf çektirir?"

"Sistemli bir şeklide mesaj mı veriliyor?"

Silahın ruhsatının olup olmaması ya da menşeinin ne olduğunun artık bir ayrıntı haline geldiğini belirten Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önce Başbakan Binali Yıldırım, referandumda hayır oyu vereceklerin bertaraf edileceğini söyledi. Sonra Manisa İl Başkan Yardımcısı ile AKP Avusturya yöneticisi, iç savaş tehdidinde bulundu. Ardından Bilal Erdoğan'ın dünürü Orhan Uzuner, silahlanma çağrısı yaptı.

Şimdi de Küçükçekmece İlçe Başkanı ve AKP'li belediye başkanı, ilçe binasında uzun namlulu silahın başında muhabbet ederken fotoğraf çektiriyor. AKP üst yönetimi, kime hangi mesajı vermek istiyor? Uzun namlulu silah, ilçe binasına niye sokuluyor? AKP yönetimi neyin hazırlığını yapıyor?"

"Münferit olmaktan çıktı"

AKP yönetiminin son dönemdeki sorumsuz çıkışlarının münferit olmaktan çıkıp "genel bir eğilim"in yansıması haline geldiğini belirten Yarkadaş, "Ateşle oynadıklarının farkında değiller" uyarısında bulundu.

Siyasi partilerin, söylem ve eylemlerinde silahın hiçbir şekilde yer almaması gerektiğini belirten Yarkadaş, AKP yönetiminin ortaya çıkan son tablo hakkında kamuoyunu rahatlatması gerektiğini söyledi.

Çadır devleti

Uzun namlulu silahın ilçe binasına sokulmasının hiçbir haklı gerekçesi olamayacağını belirten Yarkadaş, "Türkiye, herkesin kendi önlemini aldığı bir çadır devletine mi dönüştürülmek isteniyor?" diye sordu.

AKP yönetiminin 15 Temmuz darbe girişimini bahane ederek taraftarlarını silahlandırmaya yönelik kuşkuların giderek arttığını belirten Yarkadaş, "Bu yoldan derhal dönün. Türkiye'yi ateşe atmayın, demokratik teamüllerden sapmayın" dedi.

Silah kullanma tekelinin sadece asker ve poliste olduğunu hatırlatan Yarkadaş, AKP yönetiminden konuya ilişkin ciddi bir açıklama beklediklerini de söyledi.