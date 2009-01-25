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AKP'li başkan tutuklandı

AKP’li Buca Belediye Başkanı Cemil Şeboy ile birlikte 18 kişi "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan tutuklandı.

25 Ocak 2009 02:00

AKP’li Buca Belediye Başkanı Cemil Şeboy'un da bulunduğu 18 kişi "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan tutuklandı.

İzmir'de, ''Arı Kovanı'' adıyla düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınarak adliyeye gönderilen 34 kişiden 18'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 34 kişiden aralarında Buca Belediye Başkanı Cemil Şeboy'un da bulunduğu 18 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 16 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkemenin, sabah saatlerine kadar sürdüğü öğrenildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 20 Ocakta belirlenen adreslere ''Arı Kovanı'' adlı operasyon düzenlenmiş, Buca Belediye Başkanı Cemil Şeboy, bazı meclis üyeleri, bürokratlar, belediye çalışanları ve belediyeyle iş yapan bazı müteahhitlerin de aralarında bulunduğu 37 kişi gözaltına alınmıştı.

Adliyeye dün gönderilen 37 kişiden 3'ü savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmış, 34 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. (AA)

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